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Belarus Beauty Awards
31.07.2018 11:04 — Новости Общества | 21.by
В Беларуси выберут лучших представителей индустрии красоты и здоровья. Результаты будут подведены в рамках премии Belarus Beauty Awards.
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В Беларуси выберут лучших представителей индустрии красоты и здоровья. Результаты будут подведены в рамках премии Belarus Beauty Awards. Belarus Beauty Awards — ежегодная профессиональная награда для лидеров индустрии красоты и здоровья Республики Беларусь. Организатором премии выступает рекламное агентство Guardo. Агентство имеет большой опыт проведения подобных мероприятий, среди которых премии «Банк года» и «М017». Премия Belarus Beauty Awards проводится уже во второй раз, однако в этом году кардинально меняется её формат: победители будут определены посредством пользовательского интернет-голосования, а подведение итогов пройдет без привлечения экспертной комиссии.
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