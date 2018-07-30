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Belarus Beauty Awards

31.07.2018 11:04 — Новости Общества | 21.by  
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В Беларуси выберут лучших представителей индустрии красоты и здоровья. Результаты будут подведены в рамках премии Belarus Beauty Awards. 
Belarus Beauty Awards — ежегодная профессиональная награда для лидеров индустрии красоты и здоровья Республики Беларусь. Организатором премии выступает рекламное агентство Guardo. Агентство имеет большой опыт проведения подобных мероприятий, среди которых премии «Банк года» и «М017». 
Премия Belarus Beauty Awards проводится уже во второй раз, однако в этом году кардинально меняется её формат: победители будут определены посредством пользовательского интернет-голосования, а подведение итогов пройдет без привлечения экспертной комиссии. 
Конкурсные номинации будут разделены на четыре категории: Beauty, Fitness, Здоровье, Специальные номинации. В премии также предусмотрены номинации для физических лиц («Персональный тренер» и «Beauty/Lifestyle профиль в Instagram»). В конкурсе примут участие более 200 претендентов со всей страны. Победителей определят в каждой области Республики. Участники, получившие наибольшее число голосов, принимаются к общереспубликанскому зачету. 

Номинации, представленные в категории «BEAUTY»: 
· Салон красоты; 
· Салон красоты класса «Люкс»; 
· Салон красоты express-обслуживания; 
· Парикмахерская; 
· Детская парикмахерская; 
· Barbershop; 
· Тату-салон; 
· Студия перманентного макияжа; 
· Студия макияжа; 
· Студия оформления взгляда; 
· Ногтевой сервис; 
· Beauty-школа; 
· Cтудия загара; 
· Cтудия коррекции фигуры; 
· SPA-салон; 
· Beauty-сеть; 
· Открытие года. 

Номинации, представленные в категории «FITNESS»: 
· Fitness/gym-центр; 
· Женский fitness; 
· Персональный тренер; 
· Студия духовных и телесных практик; 
· Центр EMS-тренировок; 
· Батутная арена; 
· Fitness-сеть; 
· Открытие года; 
· Fitness-меню. 

Номинации, представленные в категории «ЗДОРОВЬЕ»: 
· Медицинский центр; 
· Стоматологический центр; 
· Центр женского здоровья; 
· Косметологический центр; 
· Центр эстетической медицины; 
· Центр пластической хирургии; 
· Студия массажа; 
· Сеть медицинского обслуживания; 
· Открытие года. 

Номинации, представленные в категории «СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»: 
· Beauty/lifeslyle- профиль в Instagram. 

Голосование пройдет на сайте bba.grd.by в период с 01 сентября по 15 октября 2018г. 
Церемония награждения состоится 21 октября 2018г. в Доме Москвы (г. Минск, ул. Коммунистическая, 86) в формате светского события. 
Заявки на участие принимаются до 30.08.2018г., заполнить заявки можно на сайте bba.grd.by. При заполнении заявки введите промо-код «Belarus» и получите скидку 10% на участие!  

 

 
 
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В Беларуси выберут лучших представителей индустрии красоты и здоровья. Результаты будут подведены в рамках премии Belarus Beauty Awards. Belarus Beauty Awards — ежегодная профессиональная награда для лидеров индустрии красоты и здоровья Республики Беларусь. Организатором премии выступает рекламное агентство Guardo. Агентство имеет большой опыт проведения подобных мероприятий, среди которых премии «Банк года» и «М017». Премия Belarus Beauty Awards проводится уже во второй раз, однако в этом году кардинально меняется её формат: победители будут определены посредством пользовательского интернет-голосования, а подведение итогов пройдет без привлечения экспертной комиссии.
 
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