В Беларуси выберут лучших представителей индустрии красоты и здоровья. Результаты будут подведены в рамках премии Belarus Beauty Awards.

Belarus Beauty Awards — ежегодная профессиональная награда для лидеров индустрии красоты и здоровья Республики Беларусь. Организатором премии выступает рекламное агентство Guardo. Агентство имеет большой опыт проведения подобных мероприятий, среди которых премии «Банк года» и «М017».

Премия Belarus Beauty Awards проводится уже во второй раз, однако в этом году кардинально меняется её формат: победители будут определены посредством пользовательского интернет-голосования, а подведение итогов пройдет без привлечения экспертной комиссии.

Конкурсные номинации будут разделены на четыре категории: Beauty, Fitness, Здоровье, Специальные номинации. В премии также предусмотрены номинации для физических лиц («Персональный тренер» и «Beauty/Lifestyle профиль в Instagram»). В конкурсе примут участие более 200 претендентов со всей страны. Победителей определят в каждой области Республики. Участники, получившие наибольшее число голосов, принимаются к общереспубликанскому зачету.



Номинации, представленные в категории «BEAUTY»:

· Салон красоты;

· Салон красоты класса «Люкс»;

· Салон красоты express-обслуживания;

· Парикмахерская;

· Детская парикмахерская;

· Barbershop;

· Тату-салон;

· Студия перманентного макияжа;

· Студия макияжа;

· Студия оформления взгляда;

· Ногтевой сервис;

· Beauty-школа;

· Cтудия загара;

· Cтудия коррекции фигуры;

· SPA-салон;

· Beauty-сеть;

· Открытие года.



Номинации, представленные в категории «FITNESS»:

· Fitness/gym-центр;

· Женский fitness;

· Персональный тренер;

· Студия духовных и телесных практик;

· Центр EMS-тренировок;

· Батутная арена;

· Fitness-сеть;

· Открытие года;

· Fitness-меню.



Номинации, представленные в категории «ЗДОРОВЬЕ»:

· Медицинский центр;

· Стоматологический центр;

· Центр женского здоровья;

· Косметологический центр;

· Центр эстетической медицины;

· Центр пластической хирургии;

· Студия массажа;

· Сеть медицинского обслуживания;

· Открытие года.



Номинации, представленные в категории «СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ»:

· Beauty/lifeslyle- профиль в Instagram.



Голосование пройдет на сайте bba.grd.by в период с 01 сентября по 15 октября 2018г.

Церемония награждения состоится 21 октября 2018г. в Доме Москвы (г. Минск, ул. Коммунистическая, 86) в формате светского события.

Заявки на участие принимаются до 30.08.2018г., заполнить заявки можно на сайте bba.grd.by. При заполнении заявки введите промо-код «Belarus» и получите скидку 10% на участие!

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