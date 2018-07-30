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Доллары, евро, белорусские рубли. Директор одного из ОАО получил взяток на 315 тысяч рублей
31.07.2018 10:56 — Новости Общества | Tut.by
В Верховный суд поступило уголовное дело в отношении директора акционерного общества. Мужчина обвиняется в получении взяток на 315 тысяч рублей. Об этом сообщает
«Обвиняемому инкриминировано то, что он, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи уполномоченным совершать юридически значимые действия, в период с 12 февраля 2014 года по 15 марта 2017-го систематически на территории г. Минска и г. Сморгони Гродненской области получал от представителей организаций-контрагентов взятки за действия в их интересах с использованием своих служебных полномочий», — говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение в получении взяток по ч. 2 и ч.3 ст. 430 УК РБ. Всего, по данным следствия, он в качестве взяток принял 105 795 евро, 35 000 долларов США и 1340 белорусских рублей.
Дело направлено в Верховный суд для определения подсудности.
Одновременно Генеральная прокуратура Республики Беларусь заявила иск о взыскании с обвиняемого в пользу республиканского бюджета 253 673 рублей как неосновательно приобретенной выгоды, а также государственной пошлины в доход государства.
Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
В марте 2017 года, напомним, стало известно
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Всего, по данным следствия, он в качестве взяток принял 105 795 евро, 35 000 долларов США и 1 340 белорусских рублей.
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