Доллары, евро, белорусские рубли. Директор одного из ОАО получил взяток на 315 тысяч рублей

В Верховный суд поступило уголовное дело в отношении директора акционерного общества. Мужчина обвиняется в получении взяток на 315 тысяч рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура .

«Обвиняемому инкриминировано то, что он, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи уполномоченным совершать юридически значимые действия, в период с 12 февраля 2014 года по 15 марта 2017-го систематически на территории г. Минска и г. Сморгони Гродненской области получал от представителей организаций-контрагентов взятки за действия в их интересах с использованием своих служебных полномочий», — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение в получении взяток по ч. 2 и ч.3 ст. 430 УК РБ. Всего, по данным следствия, он в качестве взяток принял 105 795 евро, 35 000 долларов США и 1340 белорусских рублей.

Дело направлено в Верховный суд для определения подсудности.

Одновременно Генеральная прокуратура Республики Беларусь заявила иск о взыскании с обвиняемого в пользу республиканского бюджета 253 673 рублей как неосновательно приобретенной выгоды, а также государственной пошлины в доход государства.

Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

В марте 2017 года, напомним, стало известно о задержании директора ОАО «Сморгонский агрегатный завод». Мужчину задержали с поличным при получении взятки.