В Минске разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на магазин

В Минске разыскивают мужчину, который с помощью похожего на пистолет предмета совершил разбойное нападение на магазин на Притыцкого. Об этом сообщает Следственный комитет.





— 21 июля около 21.30 неизвестный мужчина под угрозой применения насилия в отношении продавца магазина по улице Притыцкого в Минске завладел 130 рублями. Для устрашения нападавший использовал предмет, похожий на пистолет, — сообщает СК.

А уже 24 июля примерно в то же время было совершено нападение на продуктовый магазин по улице Лидской. Но продавец деньги не отдала, после чего нападавший убежал.





Следователи предполагают, что оба преступления совершил один и тот же человек. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 (разбой) УК РБ.

Уже составлен субъективный портрет подозреваемого: мужчина на вид 25−35 лет, рост около 176−185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые (темно-русые), коротко стриженые, носит небольшую бороду, был в солнцезащитных очках.





Установление личности нападавшего существенно затрудняется из-за того, что в магазинах нет камер видеонаблюдения.

Если вам что-то известно об изображенном человеке, СК просит сообщить об этом по телефонам: 213−03−85 или 389−55−55.