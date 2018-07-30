Жители деревни на Логойщине годами ходят к необычному камню просить дождя

В крошечной деревне Кременец Логойского района всего 53 дома. Здесь сохранился обряд поклонения камню, который местные жители называют не иначе как святым. Люди верят, что если подвигать камень, или, как сельчане говорят, «пакратаць», можно вызвать дождь. Этим действенным рецептом они пользуются столетиями, пишет издание «СБ Беларусь Сегодня».



По преданию, сам Кременец называется так из-за того, что в округе было много кремния

Самая высокая точка деревни — Маякова гора. Местные окрестили ее так еще в прошлом веке: поблизости проходила граница СССР и Польши, и на холме стоял маяк, который выполнял функцию ориентира. До нашего времени он не сохранился — сожгла молния. Вид на окрестности с горы красивый. Справа — бор, где лежит святой камень, а прямо — Кременец. С высоты деревня как на ладони: небольшие хатки, ухоженные подворья, скромные сарайчики.

У подножия горы начинается улица Луговая. А в доме № 1 на ней живет 78-летняя Татьяна Вязьмина. Татьяну Мартыновну можно назвать местным краеведом: о Кременце пенсионерка, которая больше 30 лет отработала в местной школе, знает практически все. А ведь приехала сюда после окончания Оршанского педучилища по распределению. Сама родом из Лиозно, но радуется, что вся жизнь прошла на Логойщине, где вместе с мужем Виктором Васильевичем вырастили трех дочерей.

— В деревне тогда было под 400 жителей, — рассказывает Татьяна Мартыновна. — Сложно, наверное, сейчас представить, но у нас были свой клуб, медпункт, почта, библиотека. А теперь даже не верится, что такая маленькая «вёсачка» стала. В основном пенсионеры, да и то большинство из них дачники. Кто-то купил дома, кто-то приезжает на лето в родительские хаты. Немудрено: недвижимость востребована, потому как недалеко от столицы — 30−40 километров на машине разве расстояние?





Татьяна Мартыновна от предложения внуков и детей бросить дом и уехать в столицу категорически отказывается, мол, в собственной хате спокойнее. Хоть уже два года как овдовела, пенсионерка живет заботами. Она проводит небольшую экскурсию по подворью: вишни, смородина, ягоды, ухоженные грядочки с овощами, загон картошки, яблони.

— Если продукты нужны — не проблема: к нам несколько раз в неделю приезжает автолавка, — повествует о своей жизни пенсионерка. — Лекарства внуки привезут, но вообще, чтобы попросить у Всевышнего здоровья, часто хожу к святому камню. Знаете, в его силу не верила, пока не стала свидетельницей одного обряда. Как и ведется по обычаю, однажды собрались девять вдов и пошли «кратаць» валун. Была засуха, с весны ни дождинки. Представляете, уже к вечеру после этой «процедуры» началась гроза. Я изумилась. Теперь, как и старожилы, прихожу к нему, чтобы водой, которая собирается в ложбинках на его поверхности, смочить места на теле, где чувствую боль. Но с пустыми руками сюда не принято идти: обычно несут фрукты, цветы, деньги.

Просим Татьяну Мартыновну и нас проводить к святому камню. Она засуетилась: надо сообразить «ссобойку» с дарами. Взяла охапку ромашек из палисадника, пару яблок, конфеты.





Пока наш кременецкий гид собиралась, познакомились с ее соседями — Константином Кибалкой и Еленой Чальян. Брат и сестра — представители тех самых дачников, которые составляют львиную долю населения деревни. Пенсионеры родились и выросли в Кременце, давно обосновались в Минске, но на родину тянет как магнитом.

Из родительского дома, где фактически все лето живут, сделали конфетку: хороший ремонт, на огороде ни сорняка. Одним словом, вернулись к истокам, их дети и внуки тоже периодически наведываются в Кременец. Потомкам, чтобы сохранить историю и гордость деревни, Константин Кибалка рассказывает о главной достопримечательности — святом камне.

— Очень интересные истории с ним связаны, нам еще родители рассказывали, — подмечает Константин Владимирович. — К примеру, камень нельзя сдвигать с места. Некогда в соседних Бобрах барин строил дом, и решил положить камень в фундамент строения. Вскоре в доме завелась сырость, он начал гнить, родня барина болеть. Хозяин увидел во сне тот самый валун, который просил отвезти его на место в лес. Что тот и сделал: повез в бор одной лошадью, хотя в Бобр доставлял на четырех. И еще есть такая легенда: на деревенском погосте решили построить часовенку, а в ее фундамент положить тот самый камень. Сделали. А потом пошел сильный дождь. Такой, что казалось, он никогда не закончится. Одному жителю приснился святой камень: снова просил вернуть его «домой».

Константин Кибалка и Елена Чальян, узнав, что и мы собираемся поклониться святому камню, засобирались с нами. Подрядили в поход родственницу — 83-летнюю Наталью Мардас. Наталья Павловна, хоть и ходит с палочкой, с энтузиазмом присоединилась к нам.





Выйдя из деревни за Маякову гору, упираемся в хлебную ниву.

— Нам к тому бору, который посредине поля, — командуют сельчане. — Всю жизнь так ходим — и ничего. Когда слякоть, топаем в резиновых сапогах, когда сухо, хорошо, но ноги можно исколоть о стерню. Впервые очутившись в Кременце, найти этот бор и тот самый камень, обойдясь без гида, почти невозможно. Хоть бы указатель поставили для путников: камень все же историко-культурная ценность.

Соответствующий статус как нематериальное проявление творчества человека придали и традиции поклонения — обряду.

— Смысл его в том, что собираются вдовы и вдовцы — нужно девять участников, — вступает Наталья Мардас. — Необходимо заготовить столько же деревянных кольев (в рост человека). Затем их запускают под камень и стараются чуть пошевелить, сколько хватит сил. Когда люди «кратаюць» валун, приговаривают: «Боженька, помоги, дождик принеси!» Потом все ждут: когда сразу, а когда на следующий день обязательно пойдет дождь. Если он затягивается, процессия опять идет двигать валун, чтобы он сел на место. Но факт: дожди останавливаются.

Старожилы говорят, что не только на праздники идут, чтобы поклониться камню, но и когда припечет.





Татьяна Вязьмина безошибочно находит вход в лес на нужную нам узенькую тропинку, которая, кстати, никогда не зарастает. Мы следуем за нашими поводырями. Камень лежит в стороне от тропы, как будто спрятан за небольшим рвом. Вокруг него — «брукаваная» площадка. Он необычный по форме: сверху абсолютно плоский, но на нем несколько гладко отшлифованных лунок. Две из них — овальной формы, еще три — круглой. Испокон веков старожилы говорят про эти углубления на поверхности валуна, мол, «Боженька тут стоял».

Признаюсь, на человеческие следы те лунки совсем не похожи, разве что от бесформенных валенок большого размера. Интересуюсь: может, именно из-за того, что камень обладает какими-то целительными свойствами, называют его святым. Сельчанки в ответ только плечами пожимают.

Однако и у ученых происхождение валуна вызывает массу вопросов. Впервые сведения про него опубликовал Змитрок Бядуля. Именитый писатель родом из Логойского района, рассказывал про кременецкий камень читателям «Нашай Нівы» в своей статье в 1911 году. После местный краевед Леонид Прокопчик также писал про него, что дало возможность обследования учеными. Его изучили и записали воспоминания местных жителей только в 80-е годы прошлого столетия. Затем вся территория была обследована в 1986-м археологом Национальной академии наук Эдвардом Зайковским. С того времени в специальной литературе этот комплекс называется Кременецким святилищем.

Напоследок — еще одна любопытная история. Когда создавалась экспозиция Музея камней, что находится в минском микрорайоне Уручье, ученые хотели кременецкий валун отвезти в столицу. Но его не получилось даже положить на грузовик: подъемник не смог вытянуть артефакт из земли. Исследователи ни с чем уехали назад.