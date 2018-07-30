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В Гродно живодер на улице убил кота. Мужчину разыскивают зоозащитники и милиция
31.07.2018 10:36 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно зоозащитники ищут неизвестного мужчину, который на улице убил кота. Сейчас в данном инциденте разбирается милиция, а волонтеры просят помощи у неравнодушных в опознании гродненца.
Скрины с видео были выложены в
Волонтеры говорят, что все произошло в середине июля в районе Индурского шоссе. Мужчина отдыхал за гаражами и периодически подзывал к себе бродивших рядом животных. Он их сначала гладил, а потом одного из них убил. И спокойно пошел по своим делам. Однако в том месте установлены видеокамеры, которые и зафиксировали все, что происходило. Видеозапись зоозащитникам принесла местная жительница и попросила помочь.
— Участковый, который занимается данным делом, незамедлительно отреагировал на заявление и принимает все необходимые законные меры, предусмотренные нашим законодательством, — говорят зоозащитники и добавляют, что на обеих руках у подозреваемого есть татуировки. Это все, что можно разглядеть на видео. Его качество не позволяет идентифицировать личность мужчины.
Кстати, жестокое обращение с животным в Беларуси наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.
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В Гродно зоозащитники ищут неизвестного мужчину, который на улице убил кота. Сейчас в данном инциденте разбирается милиция, а волонтеры просят помощи у...
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