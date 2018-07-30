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В Гродно живодер на улице убил кота. Мужчину разыскивают зоозащитники и милиция

31.07.2018 10:36 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно зоозащитники ищут неизвестного мужчину, который на улице убил кота. Сейчас в данном инциденте разбирается милиция, а волонтеры просят помощи у неравнодушных в опознании гродненца.


Фото: vk.com/sledzhizni

Скрины с видео были выложены в зоозащитной группе.

Волонтеры говорят, что все произошло в середине июля в районе Индурского шоссе. Мужчина отдыхал за гаражами и периодически подзывал к себе бродивших рядом животных. Он их сначала гладил, а потом одного из них убил. И спокойно пошел по своим делам. Однако в том месте установлены видеокамеры, которые и зафиксировали все, что происходило. Видеозапись зоозащитникам принесла местная жительница и попросила помочь.


Фото: vk.com/sledzhizni

 — Участковый, который занимается данным делом, незамедлительно отреагировал на заявление и принимает все необходимые законные меры, предусмотренные нашим законодательством, — говорят зоозащитники и добавляют, что на обеих руках у подозреваемого есть татуировки. Это все, что можно разглядеть на видео. Его качество не позволяет идентифицировать личность мужчины.

Если вы опознали мужчину — сообщите, пожалуйста, администраторам группы ГООЗЖ «След жизни».

Кстати, жестокое обращение с животным в Беларуси наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно зоозащитники ищут неизвестного мужчину, который на улице убил кота. Сейчас в данном инциденте разбирается милиция, а волонтеры просят помощи у...
 
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