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Около 110 школьных базаров проведут в Брестской области

31.07.2018 09:16 — Новости Общества | Tut.by  
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В Брестской области в июле-сентябре проведут около 110 школьных базаров, сообщили в управлении торговли и услуг облисполкома.


Фото: Иван Яриванович

Продажа товаров школьного ассортимента осуществляется более чем в 630 объектах региона. Около 490 торговых организаций специально оформили уголки первоклассников, где можно купить практически все необходимое для будущего ученика. В том числе такие отделы есть практически в каждом магазине системы потребительской кооперации. Кроме того, к новому учебному году в Брестской области планируется провести свыше 115 выставок-продаж и около 110 школьных базаров. Преимущественно они будут работать в выходные дни. В некоторых районах первые ярмарки провели в июле, но основная часть намечена на август.

В частности, в Бресте школьные базары развернутся на улице Гоголя 11, 12, 18, 19, 25 и 26 августа. Павильоны будут открыты с 10.00 до 17.00. Второй площадкой выбрана территория вблизи рынка ЗАО «Юнифуд» (ул. Московская, 332). Там товары к школе можно приобрести с 4 августа по 2 сентября. В Барановичах тематическую ярмарку проведут 18 августа у кинотеатра «Октябрь». В Пинске базары расположатся в трех точках: с 10 по 31 августа на участке рядом с городским центром культуры и творчества, с 17 по 31 августа — у магазина «Товары для женщин», 26 августа — у магазина «Буратино».

По подсчетам специалистов, учащимся региона потребуется около 37 тысяч штук трикотажных и 32,4 тысячи швейных изделий, более 22 тысячи пар обуви, 10 тысяч единиц кожгалантереи. В расширенном ассортименте одежду и обувь для детей, канцелярские принадлежности, портфели и сумки можно будет приобрести вплоть до середины сентября. В этот период многие магазины предлагают скидки.

В период подготовки детей к новому учебному году, специалисты органов регулирования торговлей горрайисполкомов будут осуществлять постоянный мониторинг торговых объектов, которые реализуют товары школьного ассортимента. При необходимости будут организованы дополнительные площадки для выставок-продаж, школьных базаров, подчеркнули в управлении торговли и услуг.

 
Теги: Брест
 
 
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По подсчетам специалистов, учащимся региона потребуется около 37 тысяч штук трикотажных изделий.
 
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