Температура воздуха в Беларуси 30 июля была на 4-7 градусов выше нормы

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 30 июля была на 4-7 градусов выше климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В прошедшие сутки в Беларуси сохранялась очень теплая погода с повышенным температурным фоном. Среднесуточная температура воздуха составила 22-26 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше климатической нормы. Температура воздуха в дневные часы составила от 26 до 31 градуса тепла. Столбик термометра достиг самых высоких значений в Гомеле - плюс 30,7 градуса", - сказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. В отдельных районах по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит плюс 24-30 градусов.

На этой неделе преобладающее влияние на погоду будет оказывать скандинавский антициклон. Будет тепло, преимущественно без осадков.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города