ВС не видит предпосылок для смягчения ответственности за сбыт наркотиков

Валерий Калинкович. Фото из архива

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд не видит предпосылок для смягчения ответственности за сбыт наркотиков, сообщил журналистам первый зампредседателя Верховного суда Валерий Калинкович, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Калинкович отметил, что готов обсуждать тему уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими веществами без цели их сбыта. В этом случае уголовная ответственность должна быть одним из инструментов для того, чтобы потребитель начал бороться с недугом. Что касается смягчения наказания за действия, связанные со сбытом наркотиков, Верховный суд не видит предпосылок для этого.

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