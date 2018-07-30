31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозырском районе уничтожено более 2 т дикорастущей конопли, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Мозырского РОВД 30 июля у молочно-товарной фермы обнаружили почти 1 га дикорастущей конопли. «Чтобы уничтожить такое большое количество растений, использовалась сельскохозяйственная техника. Коноплю выкорчевали, поле перекультивировали», — рассказали в УВД. Вес уничтоженных наркосодержащих растений составил более 2 т.