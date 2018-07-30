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Очевидец пожара в Глубоком спас мужчину

31.07.2018 10:03 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 июля. Очевидец пожара в Глубоком спас мужчину, сообщает Витебское областное управление МЧС.

Около полудня 30 июля спасателям поступило сообщение о пожаре в доме в районном центре. К месту вызова прибыли подразделения МЧС, внутри одноэтажного дома на две квартиры было задымление. Когда начался пожар, хозяин одной из квартир 1957 года рождения находился в доме, другие жильцы отсутствовали.

До прибытия спасателей мужчина 1983 года рождения, который находился в гараже напротив, увидел дым из-под кровли дома. Он подошел к дому, вызвал подразделения МЧС. Предполагая, что внутри находится человек, он разбил окна. Услышав стоны, залез через окно в дом и вытащил пенсионера, который был на полу в комнате в бессознательном состоянии.

После осмотра врачами скорой медицинской помощи с диагнозом "отравление продуктами горения" пострадавший госпитализирован.

Огнем в квартире повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество, вторая квартира не пострадала.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 июля. Очевидец пожара в Глубоком спас мужчину, сообщает Витебское областное управление МЧС. Около полудня 30 июля спасателям поступило сообщение о пожаре...
 
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