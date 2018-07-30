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Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере
31.07.2018 09:51 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 31 июля. Генеральная прокуратура Беларуси изучила и направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению директора акционерного общества в получении взяток по ч. 2 и ч. 3 ст. 430 УК.
Как сообщает Генпрокуратура, обвиняемому инкриминируется то, что он, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, будучи уполномоченным совершать юридически значимые действия, с 12 февраля 2014 года по 15 марта 2017 года систематически на территории Минска и Сморгони получал от представителей организаций-контрагентов взятки за действия в их интересах с использованием своих служебных полномочий.
Всего, по данным следствия, обвиняемый в качестве взяток принял 105.795 евро, 35.000 долларов США и 1.340 белорусских рублей.
После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности должностного лица, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией его действий.
Одновременно Генеральная прокуратура заявила иск о взыскании с обвиняемого в пользу республиканского бюджета 253.673 рублей как неосновательно приобретенной выгоды, а также государственной пошлины в доход государства.
Уголовное дело находилось в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета.
Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 31 июля. Генеральная прокуратура Беларуси изучила и направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело по обвинению директора...
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