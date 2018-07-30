"Это очень опасные преступления". Верховный суд против смягчения наказаний за сбыт наркотиков

Первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович рассказал на пресс-конференции, как он лично относится к мнению, что наказание по «наркотической» ст. 328 УК слишком суровое.

— Я готов обсуждать тему уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствам и без цели сбыта. Здесь уголовная ответственность должна являться одним из возможных инструментов к тому, чтобы человек начал бороться с этим недугом, победил его по возможности и вернулся в общество, — заявил Валерий Калинкович.

Что же касается преступлений, связанных со сбытом наркотиков, Верховный суд не видит предпосылок для снижения ответственности.

— Это очень опасные преступления. Это распространение смерти, — отметил Валерий Калинкович.

Сейчас санкция ст. 328 ч. 1, где речь идет о хранении, приобретении наркотиков без цели сбыта, предусматривает до пяти лет лишения свободы. По другим частям статьи 328 УК предусмотрено суровое наказание — от 5 до 25 лет лишения свободы.

В статью планируют внести изменения в плане сроков лишения свободы, а именно снизить нижнюю санкцию по ч. 2 и по ч. 3 статьи 328 УК — до 3 и 6 лет соответственно, а конфискацию имущества заменить на штраф.

Таким образом, за незаконные с целью сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет со штрафом или без штрафа. Сегодня по этой части статьи наказывают лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

За те же действия, совершенные группой лиц, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 327, 328, 329 или 331 УК, планируют наказывать лишением свободы на срок от 6 до 15 лет со штрафом или без штрафа. Сейчас наказывают лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

В ч. 4 и 5 ст. 328, а также ч. 1 и 3 ст. 328/1 УК конфискацию имущества также хотят заменить на штраф.