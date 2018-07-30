Нужны только порядок и бережное отношение

ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз» занимается посадкой и уходом за лесом, заготовкой древесины, распиловкой пиломатериалов, их реализацией. Но это основная деятельность. Немало сил и труда вкладывают лесхозовцы в благоустройство города и района.

— Общая площадь лесхоза составляет 105,7 тысяч гектаров, покрытая лесом — 94,9 тыс.га – одна из самых больших в области. Работы немало. Ежегодно создаются лесные культуры на площади 250 гектаров, лесистость увеличивается на 2-3%. Это говорит о том, что лесоводы не только, как у людей складывается стереотип, занимаются вырубкой лесов, но и создают новые для будущих поколений, — говорит директор ГЛХУ «Верхнедвинский лесхоз» Андрей Студенков.

— То, что происходит сегодня на юге страны, в Гомельской области, — это экологическая катастрофа. Вредители хвойных пород повреждают кроны, стволы деревьев. Еженедельно на учет становятся сотни гектаров, которые подлежат вырубке. К сожалению, другого способа борьбы с вредителем нет.

Если условно взять север республики, т. е. наш лесхоз, мы ведем мониторинг этих явлений. На сегодняшний день ситуация стабильная. Для этого создаем смешанные леса — вводим березу, ясень, клен – более устойчивые насаждения к разным факторам, будь то вредители, болезни и даже пожары. Поэтому на территории лесхоза работает питомник – к слову, один из лучших в области. Руководит им Виктор Симанович. Здесь на площади 14,3 га выращивается посадочный материал. За осень и весну этого года продали его больше чем на 100 тысяч. Экспортировали в Российскую Федерацию, часть — на внутренний рынок, лесхозам области. Используем мощности питомника в полном объеме, обеспечиваем посадочным материалом себя. Занимаемся выращиваем декоративного посадочного материала — туя, можжевельники, эксклюзивная для нас голубая ель. Создается пункт для образцов лесопосадочного материала. Установим его на территории «Лесной сказки». Цены у нас приемлемые.

Особое место в деятельности лесхоза занимает создание и развитие дендропарка. Дендропарк – это своего рода ландшафтный парк, где с учетом рельефа местности на площади 17,4 га разбиты аллеи, сооружены беседки, водоемы, которые пользуются спросом у населения.

Вход свободный. Единственная просьба — оставлять после себя порядок. Для желающих проводим экскурсии – очень редко можно увидеть столько видов древесных растений, произрастающих в одном месте.

Большую долю в деятельности лесхоза занимает уборка леса от захламленности, мусора, особенно в местах массового отдыха, в водоохранных зонах, вблизи водоемов, вдоль автомобильных дорог, в местах, приближенных к Верхнедвинску и другим населенным пунктам, оборудование мест отдыха. Больше всего их расположено на территории Освейского, Дерновичского, Борковичского, Игналинского лесничеств.

К областному фестивалю-ярмарке «Дожинки» на автодороге Р-20 благоустраиваем «Рощу». Здесь установим большую беседку для встречи делегаций «Дожинок» и в дальнейшем для отдыха проезжающих. Сделаем входную группу.

На границе Полоцкого и Верхнедвинского районов демонтировали старую площадку и обустроили новое место отдыха с беседкой и кострищем.

В городской черте работы по благоустройству продолжаются. В «Лесной сказке» добавили объекты в детский городок. Благодарен гостям и жителям города за порядок и бережное к ним отношение. Благоустраиваем пруд, который недавно здесь появился. Вскоре здесь появятся лавочки и декоративная дорожка. На берегу планируем посадить березу – красивое дерево и растет быстро.

Хочу успокоить жителей: кормов для мини-зоопарка хватает, животных кормим регулярно. К сожалению, они болеют, просим ветеринарную службу их пролечить. В больших городах во время естественных процессов, например, линьки, животных не показывают посетителям и складывается мнение, что они круглый год сытые и холеные. Но это не так. Люди должны понимать, что, например, животные пахнут не потому, что их не моем, а потому, что так в природе. И еще: подкармливание животных несвойственной для них пищей также приводит к болезням и даже смерти животных.

Сейчас думаем, кого посадить в пустующий вольер — лису? Барсука? Волка? Енота? Муфлона? Страуса? Ждем предложений от населения. Главное, чтобы животное прижилось и комфортно себя чувствовало.

Работы предстоит много, идей тоже немало. Всё делаем за свой счет и своими силами. Подлежит замене въездной знак лесхоза со стороны Латвии и вывеска дендропарка. Начато благоустройство производственной территории. Возле стоянки построим беседку, фонтан, посадим зеленые туи, сделаем дорожки, закроем проход через производственную территорию.

Проведена модернизация Леонишенского лесничества, построено Борковичское. Начата реконструкция Освейского лесничества.

В домике охотника в Юстияново возведена беседка для проведения торжеств, пользуется спросом баня. Собственные работники записываются – очередь, так просто не попасть! На территории усадьбы сделаем детскую площадку, разобьем газон.

Все это было бы невозможно без помощи единомышленников. Всегда могу опереться на заместителя по идеологической работе Ю. С. Венгера. Что касается производства — организации работ лесозаготовок, лесопиления, реализации лесоматериалов, — отдельная благодарность инженерной службе в лице главного инженера А. В. Защеринского. Самую сложную работу – с кадрами – проводит Н. В. Молоток.

Всегда можно поучиться, как надо работать, у лесничего Дерновичского лесничества В. Д. Бодолана. В своей черте лесничества он создал немало мест отдыха. С. М. Рымдёнок, лесничий Верхнедвинского лесничества, много сил вложил в благоустройство города, Н. С. Шуднев (Бигосовское лесничество) – на рубеже с Латвией.

Ксения КОВАЛЁНОК.

Фото Валерия СОЛОВЬЁВА.