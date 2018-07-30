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О правах супругов на имущество

31.07.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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О правах супругов на имущество

Хотелось бы узнать о правах супругов на имущество, приобретенное в период брака, а также на имущество, которое было у каждого из супругов до вступления в брак.
Людмила В., г. Верхнедвинск.
В соответствии с законодательством имущество, нажитое супругами в период брака, находится в их совместной собственности, причём независимо от того, на кого из супругов оно приобретено, либо на кого или кем из супругов внесены в банковские вклады (депозиты), текущие (расчетные) счета денежные средства.
Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, пользуются равными правами на совместно нажитое и в том случае, если один из них в период брака был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного заработка (дохода).
Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался.
Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, находится в его собственности.
Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (например, произведен капитальный ремонт жилого дома, его реконструкция, или перепланировка).
Следует обратить внимание, что супруги в период брака могут заключить Брачный договор, в котором можно установить иной режим собственности на приобретенное в браке имущество или на имущество, которое приобретут супруги в будущем, а также определить иной порядок по его распоряжению.
С. КИСЕЛЁВА,
нотариус Витебского
нотариального округа.

 
 
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