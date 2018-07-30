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10 самых интересных фактов о светофорах

31.07.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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Сегодня светофор не вызывает ни у кого удивления и сложно представить улицы без красно-желто-зеленых регулировщиков. 5 августа отмечается Всемирный день светофора, предлагаем несколько интересных фактов в этот день.


Поводом для празднования послужило то, что в 1914 году в американском городе Кливленд в этот день был установлен первый предшественник современных светофоров. Его огни были только двух цветов: красного и зеленого, переключение которых сопровождалось звуковым сигналом. Его создателем считается Лестер Вайр.

  • Первый трехцветный светофор появился в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году.
  • В России первый светофор был установлен в Ленинграде на углу Невского и Литейного проспектов в 1930 году. А в декабре того же года светофор был установлен в Москве на углу Петровки и Кузнецкого моста.
  • В Лондоне установлен памятник светофору, который выглядит как целое светофорное дерево. В России тоже есть свой памятник светофору. Находится он в Новосибирске и представляет собой скульптурную композицию из светофора и приветствующего его постового.

  • В Японии раньше вместо зеленого света использовался синий, но исследования ученых показали, что синий цвет хуже воспринимается человеческим глазом.
  • Так как считается, что в Рио-де-Жанейро неблагоприятная криминогенная обстановка, в период с 10 вечера до 5 утра водители могут проезжать на красный свет, чтобы избежать возможного ограбления.
  • Ученые подсчитали, что жители крупных мегаполисов тратят около 6 месяцев своей жизни на ожидание зеленого сигнала светофора.
  • В столице КНДР Пхеньяне до последних лет не существовало светофоров вообще – их заменяли девушки-регулировщицы. Они даже стали достопримечательностью Пхеньяна, так как на эту должность отбирали только молодых и симпатичных представительниц женского пола.
  • В Праге есть светофор для пешеходов, который расположен на уникальной узкой улочке. Так как на ней сложно пройти двум людям одновременно, светофор регулирует поток идущих с разных концов улицы прохожих и имеет только два цвета.
  • В Берлине существует светофор с 13 сигналами. В его показаниях не так-то просто разобраться с первого раза.
  • На берлинском светофоре изображен человечек в шляпе, который даже имеет свое имя – Ампельман и уже стал городским брендом – в сувенирных магазинах можно встретить продукцию с его изображением. Когда после объединения Германии меняли светофоры, то человечка убрали, жителям Берлина это так не понравилось, что они образовали настоящий комитет по спасению светофорного человечка. Власти пошли навстречу и Ампельмана вернули, а в Дрездене у него появилась подруга – девушка в сарафане и с косами.
 
 
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    Сегодня светофор не вызывает ни у кого удивления и сложно представить улицы без красно-желто-зеленых регулировщиков. 5 августа отмечается Всемирный день...
 
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