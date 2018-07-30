10 самых интересных фактов о светофорах

Сегодня светофор не вызывает ни у кого удивления и сложно представить улицы без красно-желто-зеленых регулировщиков. 5 августа отмечается Всемирный день светофора, предлагаем несколько интересных фактов в этот день.





Поводом для празднования послужило то, что в 1914 году в американском городе Кливленд в этот день был установлен первый предшественник современных светофоров. Его огни были только двух цветов: красного и зеленого, переключение которых сопровождалось звуковым сигналом. Его создателем считается Лестер Вайр.

Первый трехцветный светофор появился в Детройте и Нью-Йорке в 1920 году.

в 1920 году. В России первый светофор был установлен в Ленинграде на углу Невского и Литейного проспектов в 1930 году. А в декабре того же года светофор был установлен в Москве на углу Петровки и Кузнецкого моста.

на углу Петровки и Кузнецкого моста. В Лондоне установлен памятник светофору, который выглядит как целое светофорное дерево. В России тоже есть свой памятник светофору. Находится он в Новосибирске и представляет собой скульптурную композицию из светофора и приветствующего его постового.



