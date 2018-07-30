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Валовой региональный продукт Гомельской области в I полугодии увеличился на 4,1%

31.07.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк  
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 Валовой региональный продукт Гомельской области в I полугодии увеличился на 4,1%
Валовой региональный продукт Гомельской области в первом полугодии увеличился на 4,1% при прогнозе 3,5%. Об этом  на заседании Гомельского облисполкома сообщил заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Темп роста валового регионального продукта за шесть месяцев составил 104,1% при прогнозе 103,5%. Анализ составляющих ВРП области показывает, что по итогам полугодия реальный сектор сработал выше уровня прошлого года. В принципе, все отрасли внесли свой вклад в формирование ВРП», — отметил в беседе с журналистами Андрей Конюшко.

Область выполнила практически все поставленные задачи. В частности, производительность труда по валовому региональному продукту в январе-мае составила 105,1% (при задании на полугодие 104%). Экспорт товаров в январе-мае без учета нефти, нефтепродуктов и республиканских организаций достиг 109,3% (при прогнозе на январь-июнь 103,7%), услуг — 108,1% (план -103,8%). Поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе за январь-март сложилось в объеме $90,2 млн (план — $60 млн).

Говоря о работе промышленного сектора, Андрей Конюшко констатировал, что эта отрасль закончила полугодие с темпом роста 105,4%. Прирост объемов производства обеспечили 77,7% предприятий. Загрузка производственных мощностей в целом в регионе в январе-июне составила примерно 80%. «Предметная работа с каждым предприятием будет продолжена. Стоит задача — не просто не снижать объемы, а с учетом имеющихся резервов добавлять», — подчеркнул заместитель председателя облисполкома. В числе приоритетных направлений он назвал максимально эффективную загрузку производственных мощностей, снижение затрат на производство продукции, обеспечение полной занятости работников предприятий, рост уровня заработной платы при обязательном условии опережающего роста производительности труда. Перевыполнение плановых параметров обеспечила сфера торговли. Так, рост розничного товарооборота в январе-июне составил 111% (при задании 104,5%), общественного питания — 112,1% (план — 103%). На заседании облисполкома было отмечено, что в первом полугодии в регионе зарегистрированы 373 новые организации, в том числе в производственной сфере — 106.
Читать полностью: http://www.belta.by/regions/view/valovoj-regionalnyj-produkt-gomelskoj-oblasti-v-i-polugodii-uvelichilsja-na-41-312375-2018/
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 Валовой региональный продукт Гомельской области в первом полугодии увеличился на 4,1% при прогнозе 3,5%. Об этом  на заседании Гомельского облисполкома сообщил...
 
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