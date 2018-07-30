Поезд “Забота” продолжил свой путь в отдаленные деревни Бороньковского сельсовета

Участники группы посетили четыре таких деревни, среди которых были Подрайск, Вишни, Шабли и Жарки. В данных деревнях проживает по одному, по два человека. За исключением Вишень. Здесь свой ежедневный деревенский быт ведут пятнадцать сельчан.

В беседе с гостями пожилые граждане говорили о своей сельской жизни, о трудностях и невзгодах, с которыми они сталкивается ежедневно, ведя небольшое подсобное хозяйство. Медицинский работник, которая также была в составе группы, поинтересовалась у пенсионеров об их самочувствии, измерила артериальное давление, предложила необходимые лекарственные средства. Представитель РОЧС осмотрел печи в домах граждан, а также убедился в наличии и работоспособности пожарного извещателя.

Прощаясь, гости пожелали жителям малонаселенных пунктов крепкого здоровья, неугасаемого оптимизма и активного долголетия.



































Текст и фото Дениса ПАРХОМЕНКО.