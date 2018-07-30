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Еще несколько работников борисовского "Автогидроусилителя" обвиняются в хищениях

31.07.2018 12:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Очередное уголовное дело о хищениях возбуждено в отношении четырех работников завода «Автогидроусилитель» в Борисове. Предполагаемая сумма ущерба — 15 тысяч рублей, сообщает Комитет госконтроля.

Ранее в хищении обвинили и. о. начальника бюро отдела материально-технического снабжения и кладовщика, а также директора столичной фирмы. По материалам дела за два года они похитили свыше 20 тысяч рублей.

Для этого оформлялись бестоварные накладные о поставке металла на завод (товар не поставлялся), а деньги переводили на счет фирмы, откуда обналичивали и делили.

По такой же схеме, считают в КГК, работники завода действовали и раньше, в 2015-м. Возбуждено еще одно дело, теперь фигуранты — заведующий складом, начальник кузнечного цеха, заместитель начальника отдела материально-технического снабжения и инженер того же отдела. Снова среди фигурантов оказался директор столичной фирмы.

Ущерб по второму делу оценивается в более чем 15 тысяч рублей. За хищение в крупном размере фигурантам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Работники завода находятся под подпиской о невыезде, а директор фирмы под стражей.

 
 
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Предполагаемая сумма ущерба - 15 тысяч рублей. Схема все та же: оформляли накладные на поставку металла, но товар и не поступал. Зато деньги "уходили".
 
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