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Еще несколько работников борисовского "Автогидроусилителя" обвиняются в хищениях
31.07.2018 12:38 — Новости Общества | Tut.by
Очередное уголовное дело о хищениях возбуждено в отношении четырех работников завода «Автогидроусилитель» в Борисове. Предполагаемая сумма ущерба — 15 тысяч рублей,
Ранее в хищении
Для этого оформлялись бестоварные накладные о поставке металла на завод (товар не поставлялся), а деньги переводили на счет фирмы, откуда обналичивали и делили.
По такой же схеме, считают в КГК, работники завода действовали и раньше, в 2015-м. Возбуждено еще одно дело, теперь фигуранты — заведующий складом, начальник кузнечного цеха, заместитель начальника отдела материально-технического снабжения и инженер того же отдела. Снова среди фигурантов оказался директор столичной фирмы.
Ущерб по второму делу оценивается в более чем 15 тысяч рублей. За хищение в крупном размере фигурантам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Работники завода находятся под подпиской о невыезде, а директор фирмы под стражей.
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Предполагаемая сумма ущерба - 15 тысяч рублей. Схема все та же: оформляли накладные на поставку металла, но товар и не поступал. Зато деньги "уходили".
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