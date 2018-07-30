В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Единственный в Беларуси кукурузный лабиринт открыл второй сезон Квест изменился. Увеличились размеры и изменился рисунок запутанных троп. Найти выход попыталась Наталья Кузьмицкая. Каникулы необходимо проводить активно. В...

Каникулы необходимо проводить активно. В прошлом году семья Корсаковых до "Кукуполиса" не доехала, в этом году в компании гостей из Вашингтона все-таки решили протестировать лабиринт и проверить свою интуицию. Буквально две минуты и дружная компания разошлась по запутанным зеленым дорожкам.