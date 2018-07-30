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Единственный в Беларуси кукурузный лабиринт открыл второй сезон

31.07.2018 12:08 — Новости Общества | БT  
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Каникулы необходимо проводить активно. В прошлом году семья Корсаковых до "Кукуполиса" не доехала, в этом году в компании гостей из Вашингтона все-таки решили протестировать лабиринт и проверить свою интуицию. Буквально две минуты и дружная компания разошлась по запутанным зеленым дорожкам.
 
 
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