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31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские пограничники из-за перебоев с электричеством не оформляют транспорт в пункте пропуска "Шальчининкай", сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Литовская сторона проинформировала белорусских пограничников о перебоях в подаче электроэнергии в пункте пропуска "Шальчининкай" (с белорусской стороны пункт пропуска "Бенякони"). "По этой причине временно прекращено оформление легкового и грузового автотранспорта в литовском пункте пропуска", - отметили в ГПК.

В Госпогранкомитете рекомендуют гражданам и перевозчикам учитывать эту информацию и выбирать для пересечения белорусско-литовской границы ближайшие международные пункты пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"), "Шумскас" ("Лоша").-0-