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В Мозырском районе милиционеры обнаружили целый лес конопли, уничтожали спецтехникой
31.07.2018 13:01 — Новости Общества | Tut.by
30 июля сотрудники наркоконтроля Мозырского РОВД во время проведения операции «Мак» вблизи Эксперементальной базы «Крынічная» обнаружили заросли дикорастущей конопли,
На помощь милиционеры позвали аграриев. Специальная техника выкорчевала коноплю.
Площадь плантации составила почти 1 гектар. Вес уничтоженного наркосодержащего растения — более двух тонн.
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На помощь, чтобы уничтожить такое большое количество дурмана, позвали аграриев.
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