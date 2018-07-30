Белорусы пересаживаются с поездов на самолеты. Как изменились предпочтения пассажиров за 17 лет

Белорусы за последние 17 лет стали в два раза реже путешествовать на поездах между странами, а самолетами — по меньшей мере в десять раз чаще. TUT.BY изучил данные Белстата с 2000 года и прикинул, что изменилось в наших транспортных привычках.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Полеты на самолетах скоро догонят путешествия между странами на поездах

В поездах международного сообщения в прошлом году проехали 3,7 миллионов человек, сообщает справочник Белстата, опубликованный этим летом . На автобусах — 1,3 миллиона человек, пролетели на самолетах 3 миллиона 5 тысяч человек.

Сразу заметим: статистика в официальных сборниках дается только по белорусским самолетам, автобусам и поездам. На самом деле пассажиров больше. Например, Национальный аэропорт Минск в прошлом году перешагнул планку в четыре миллиона пассажиров, с учетом и других авиакомпаний, а не только «Белавиа». Надо помнить, что приезжают в Беларусь и поезда и автобусы других стран.

А что было в 2000 году? Тогда в международном сообщении белорусскими поездами проехали 8,2 миллиона человек (в 2 раза больше, чем в прошлом году), автобусами — 1,2 миллиона (соотносимо с данными прошлого года), а самолетами — всего 300 тысяч человек (в 10 раз меньше).

Какой транспорт выбирали пассажиры, путешествующие между странами

Междурогодные автобусы теряют пассажиров

К междугородным составам БелЖД относит межрегиональные поезда и региональные поезда бизнес-класса. В 2017 году этими поездами проехали 10,3 миллиона человек. С 2000 года железной дороге удалось добиться прироста — тогда междугородными поездами путешествовали 9,8 миллионов человек.

А вот перевозки междугородных автобусов неуклонно падают. Так, если в 2000 году этим видом транспорта путешествовало 17,4 миллиона человек, то к 2017 году цифра упала до 7,5 миллиона.

Возможно, часть пассажиров у междугородных автобусов оттянули на себя маршрутки, которых сильно прибавилось в последнее десятилетие.

По данным Белстата, в 2017 году автобусы нерегулярного сообщения перевезли еще 13,6 миллиона пассажиров — но из статистики не ясно, в каких направлениях ездит транспорт, который учли.









Меньше поездок на пригородных автобусах и поездах

Пригородными составами БелЖД считает региональные поезда эконом-класса (по-простому — электрички) и городские поезда.

В 2000 году к пассажирам пригородных поездов относили почти 150 миллионов пассажиров. С тех пор пассажиров стало меньше в два раза — в 2017 году их насчитали 66,5 миллиона.

Пригородными автобусами в начале тысячелетия путешествовали 199 миллионов человек, а в 2017 году — 69,1 миллиона. Здесь спрос упал в 2,9 раза. Снова дело в маршрутках на направлениях, где они развиты? А может быть, люди стали чаще на дачи ездить на личных автомобилях.









Личные легковушки: в два раза больше

Легковых автомобилей в собственности у белорусов становится все больше. В 2017 году их насчитали аж 2 миллиона 972 тысячи 700. Это означает, что на тысячу человек сейчас приходится 313 автомобилей, а на десять человек — больше трех.

Ситуация была другой 17 лет назад. Личных легковушек в стране было в два раза меньше — 1 миллион 386 тысяч. Это значит, что на тысячу человек приходилось 139 автомобилей, а один автомобиль — на семерых.







