В Гродно безбилетница подралась с контролером. Возбуждено уголовное дело

В Гродно девушка, ехавшая «зайцем» в автобусе, побила контролера, требовавшего предъявить оплату за проезд. Как оказалось, гродненка раньше занималась тайским боксом, потому без труда справиласт с мужчиной. Подробности сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



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Инцидент произошел на одной из остановок Бульвара ленинского комсомола. 21-летняя девушка при проверке не смогла предъявить проездной билет либо талон из-за чего и возник конфликт с контролером.

В ходе перепалки девушка сбила 50-летнего мужчину с ног, повалила на землю и нанесла несколько ударов по телу.

В отношении безбилетницы возбуждено уголовного дело статье «насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг».