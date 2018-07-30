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"Пьяный бил кулаками и ногами". Медики жалуются, что напавшего на бригаду скорой решили не наказывать

31.07.2018 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Очередной вызов для столичных медиков закончился в отделении милиции. По дороге в больницу пациент напал на бригаду. Одна из пострадавших написала заявление в правоохранительные органы, но административное дело прекратили «в связи с неустановлением местонахождения лица».


Фото: Алексей Шота, TUT.BY

— С момента нападения прошло уже несколько месяцев, но у меня до сих пор невроз: оборачиваюсь и боюсь каждого пьяного мужчину. Например, на днях в автобусе мужчина, похожий на того самого пьяного пациента, быстро шел по салону в мою сторону. У меня началась тахикардия, оказалось, пассажир решил купить талон у водителя. Понимаю, это глупо реагировать так на всех, но сделать с собой ничего не могу, — рассказывает TUT.BY сотрудник бригады скорой помощи, который после рабочей смены написал заявление на пациента. Женщина просит не называть ее имени.

Как вспоминает столичный медик, 27 апреля она и ее напарница выехали на вызов сотрудников милиции. Бригаде сообщили — на остановке по улице Чечота пьяный мужчина, его нужно доставить в больницу.

— По процедуре мы привозим такого пациента в медучреждение, там ему предлагают лечение. Он может согласиться на госпитализацию, а может отказаться, выйти за территорию больницы и снова лечь на остановке, — объясняет сотрудник бригады скорой помощи. — Когда мы приехали на улицу Чечота, рядом с мужчиной в возрасте находились два милиционера. Они объясняли: он ударился, у него ссадина, хотя сам мужчина жалоб никаких не предъявлял. Кстати, этого человека я знала, уже не первый раз в состоянии алкогольного опьянения доставляли его в больницу.

В итоге пациент сел в карету скорой помощи, но отказался называть место регистрации, сказав лишь, что живет в Минской области. Бригада приняла решение доставить его в областную больницу в Боровлянах.

— Сразу по дороге рассказывал про дочку, а когда выехали на МКАД резко встал, сказал «Ай!» и пошел к задней двери. На это было страшно смотреть. Несколько раз попросила мужчину присесть, тем более, машину трясло, он развернулся и налетел на меня с кулаками. Попал в лицо, закружилась голова, напарница спряталась, а он вцепился мне в форму, стала отбиваться. Я вешу 48 килограмм, а мужчина больше нас, выше. В какой-то момент машину тряхнуло и пациент упал на каталку, мы попытались его скрутить, однако он цеплялся мне руками в лицо, бил ногами. Постоянно угрожал, что убьет нас или задушит, было страшно, — вспоминает пострадавший медик.

В итоге скорая приехала к зданию Центрального РУВД Минска, на пьяного дебошира надели наручники и в сопровождении двух милиционеров отвезли в 9-ю больницу.

— При сотрудниках в форме мужчина вспомнил свои данные, называл меня по имени, а уже в 9-й больнице он отказался от лечения и, видимо, сразу ушел домой, — уточняет сотрудник бригады скорой помощи.

Сразу после смены медик написала заявление в милицию с просьбой привлечь к ответственности пациента и зафиксировала травмы, прошла судебно-медицинскую экспертизу. У девушки был ушиб грудной клетки и ЧМТ легкой степени, 10 дней она провела на больничном. Второй фельдшер заявление решила не писать, говорит, в тот момент сильно испугалась и не знала, как правильно себя вести в такой нестандартной ситуации.

— У меня только на бедре был синяк, он ударил меня несколько раз, — объясняет вторая девушка. — А вообще пациенты часто проявляют агрессию.

На днях сотрудник столичной подстанции получила ответ из милиции (он есть в редакции): «По данному заявлению принято решение о прекращении дела об административном правонарушении в связи с неустановлением местонахождения лица (указано имя, отчество и фамилия мужчины — Прим. Ред.) в отношении которого ведется дело об административном правонарушении, а также на основании п. 3 ч.1 ст. 9.6, ст. 10.26, ст. 10.27 ПИКоАП Республики Беларусь (истечение сроков наложения административного взыскания)».

Столичный медик с таким ответом не согласна, фельдшер собирается обжаловать это решение и уже ищет юриста.

— Выходит, наказывать пациента никто не собирается. Почему? Не так давно читала новость о том, что пьяный пассажир толкнул контролера, так его быстро скрутили, вызвали милицию и пассажир получил большой штраф. Очень обидно, что в моем случае совсем все по-другому, — говорит медик.

Оперативно получить комментарий от РУВД Центрального района Минска TUT.BY не смог.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Очередной вызов для столичных медиков закончился отделением милиции. По дороге в больницу пациент напал на бригаду и нанес несколько ударов. Одна из пострадавших...
 
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