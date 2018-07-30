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Как не попасть в сети торговцев живым товаром?

31.07.2018 — Новости Общества | Единство  
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– За шесть месяцев правоохранители выявили три факта торговли людьми и столько же – использования рабского труда, – отмечает Дмитрий Родиславович. – Кроме того, четверо граждан были похищены для трудовой и сексуальной эксплуатации. Чаще всего соотечественники попадают в рабство в России, странах Ближнего Востока, Евросоюза. В 2018-м стражи порядка перекрыли четыре канала вывоза «живого товара» за рубеж, пресекли деятельность 22 преступных организаций и 85 организованных групп. Сегодня этот незаконный промысел занимает третье место в криминальном мире по прибыльности. 

Как отметил полковник милиции, всё больше белорусов становятся невольниками, не выезжая за пределы страны: с начала года 57 потерпевших оказались в рабстве по вине соотечественников.

– По-прежнему самой распространенной формой торговли людьми является сексуальная эксплуатация, - продолжает Дмитрий Цаюн. – Из 5605 жертв, выявленных за последние 16 лет, от этого пострадали почти пять тысяч человек. Фиксируем и новые формы рабства: например, известны единичные случаи насильственного изъятия органов для трансплантации. Кроме того, в этом году возбудили три уголовных дела в отношении злоумышленников, принуждавших людей попрошайничать. Одно из подобных злодеяний произошло в Жодино: преступники заставляли малообеспеченную девушку просить милостыню возле торговых центров.

По словам Дмитрия Родиславовича, часто в группе риска оказывают люди, ведущие асоциальный образ жизни. Недавно в Витебской области правоохранители освободили из неволи бездомных граждан: злоумышленники трудоустроили их, а после забрали банковские карты и присваивали заработную плату. 

–Нередко преступники вербуют наших соотечественников в Интернете, –подчеркивает руководитель программы «Ла Страда» Международного общественного объединения «Гендерные перспективы» Елена НЕСТЕРУК. – Не раз обнаруживали группы в социальных сетях, где злоумышленники гарантировали девушкам и отличный заработок, и хорошие условия труда. Вместе с тем далеко не каждый разглядит за такими посулами обман. Насторожить должно, например, обещание оформить рабочую визу за несколько дней, ведь в действительности этот процесс занимает месяцы. Свидетельством того, что потенциальную жертву заманивают в ловушку, может служить и предложение поработать моделью в баре или трудоустроиться без соответствующего образования. 

Ежегодно специалисты объединения проводят сотни тренингов по всей республике, на которых учат распознавать подобные угрозы и грамотно действовать, оказавшись в кризисной ситуации. Кроме того, с 2001 года на горячую линию организации поступило около 35 тысяч обращений от людей, желающих проконсультироваться по вопросам безопасного трудоустройства за границей.

  • В последнее время наибольшее число трудовых мигрантов отправляется в Польшу, – продолжает Елена Григорьевна. – Многие соотечественники уже столкнулись там с действиями недобросовестных нанимателей, которые систематически задерживают зарплату. Едва заподозрив нарушения со стороны работодателя, следует сразу же принимать меры: в таком случае наши специалисты помогут, например, составить необходимые документы на иностранном языке. 

Анастасия ПАРАХНЕВИЧ

 
 
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В нынешнем году жертвами злодеяний, связанных с торговлей людьми, стали 68 белорусов, десять из них – несовершеннолетние. На состоявшейся в Минске...
 
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