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Рыба стоимостью 1051 рубль…

31.07.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Рыба стоимостью 1051 рубль…

С 20 по 26 июля работники Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провели два рейда. Один из них совместно с сотрудниками Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира. В ходе рейдов выявлено три нарушения природоохранного законодательства.

21 июля на реке Горынь, недалеко от Хоромска, на понтонном мосту рыбачили двое – мужчина и женщина.

Для рыбалки они использовали незаконные приспособления ловли – сети подъёмные. В эти сети и попалась рыбка – большая и маленькая. Одна щука, одна чехонь, один подуст, три ерша, четыре судака. Общий вес рыбы всего 1 кг 800 граммов. Но окружающей среде причинен вред в размере 42,9 базовой величины. Это 1051,05 рубля. Стоимость незаконно добытой рыбы составила 101,43 рубля.

Составлены два протокола об административном правонарушении. Сети подъемные и рыба изъяты.

***

Ещё один рыбак вне закона, житель агрогородка Ольшаны, рыбачил на озере Речица в 6 км от своего агрогородка.

С помощью лодки он устанавливал лесковую сеть, в которую и попался улов. А это один густер, три плотвы. Общий вес рыбы – 300 граммов.

Но этот улов обошёлся человеку в 4 базовые величины. Именно такой вред причинил он окружающей среде.

Сеть и рыба у мужчины изъяты. На деревянную лодку  наложен арест.

Татьяна СЕГЕН

 
 
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С 20 по 26 июля работники Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира провели два рейда. Один из них
 
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