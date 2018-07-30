Российская модель осуждена на 3 года за провоз марихуаны через белорусскую границу

26-летняя россиянка Мария Хрестина осуждена на 3 года лишения свободы. Она признана виновной в хранении и перевозке марихуаны через границу, сообщает суд Московского района Бреста.

Российская модель и звезда Instagram Мария Хрестина попала за решетку еще в мае. При прохождении белорусско-польской границы у нее нашли марихуану. По версии следствия, 1,14 грамма вещества она купила в Европе и спрятала в ручную кладь.

В итоге девушке было предъявлено обвинение в незаконном хранении (без цели сбыта) и перевозке наркотических средств, а также провозе их через таможенную границу.

«По совокупности преступлений обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — сообщили в суде Московского района Бреста.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.