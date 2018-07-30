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Российская модель осуждена на 3 года за провоз марихуаны через белорусскую границу
31.07.2018 14:44 — Новости Общества | Tut.by
26-летняя россиянка Мария Хрестина осуждена на 3 года лишения свободы. Она признана виновной в хранении и перевозке марихуаны через границу,
Российская модель и звезда Instagram Мария Хрестина
В итоге девушке было предъявлено обвинение в незаконном хранении (без цели сбыта) и перевозке наркотических средств, а также провозе их через таможенную границу.
«По совокупности преступлений обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — сообщили в суде Московского района Бреста.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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По данным следствия, 1 грамм марихуаны она купила в Европе и везла в ручной клади.
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