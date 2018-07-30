31 июля, аэродром Липки /Корр. БЕЛТА/. Вертолет МЧС Беларуси вернулся после тушения пожара в Латвии, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения "Авиация" МЧС Беларуси Тадеуш Курсевич был командиром экипажа Ми-8, который оказывал помощь в тушении пожара. "С 26 по 31 июля экипаж в составе 6 человек выполнял боевую задачу по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в районе населенного пункта Талси. Налет составил 20 часов, сброшено на очаги пожара порядка 500 т воды. Задачу мы выполнили полностью, с высоким качеством. Руководство Латвийской Республики и те, с кем мы работали, отметили высокий уровень подготовки наших пилотов. Вернулись на место основной дислокации без замечаний, личный состав доволен, техника исправна", - сказал Тадеуш Курсевич.

Как сообщалось, утром 26 июля вертолет Ми-8 МЧС Беларуси с шестью спасателями на борту вылетел в Латвию для помощи в тушении пожара. Белорусские спасатели заранее изучили местность, определили места забора воды, решили все вопросы по пересечению границы и размещению борта. Днем вертолет приземлился на аэродроме вблизи города Талси, и экипаж приступил к тушению.

Ми-8 оборудован специальным водосливным устройством, он может забирать 2,5 т воды почти из любого водоема. У авиации МЧС Беларуси есть большой опыт тушения пожаров в природных экосистемах в сложных условиях. Помощь в ликвидации очагов огня оказывалась Турции, Греции, России.

Пожар в Талсинском районе начался 17 июля на торфяном болоте, затем огонь перекинулся на лес. В тушении кроме белорусского Ми-8 были задействованы два вертолета из Латвии и Литвы.

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