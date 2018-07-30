ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гражданка России осуждена в Бресте на три года лишения свободы за провоз марихуаны

31.07.2018 15:07 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 31 июля. В Бресте гражданка России осуждена на три года лишения свободы за провоз марихуаны через белорусскую границу. Такое решение принял 31 июля суд Московского района областного центра, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Россиянка признана виновной в незаконных без цели сбыта хранении и перевозке наркотических средств по ч. 1 ст. 328 УК и в незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу Евразийского экономического союз согласно ч. 1 ст. 328-1 УК. Обвиняемой назначено наказание без конфискации имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, гражданка России 1992 года рождения пыталась провезти марихуану массой не менее 1,14 грамма 5 мая из Польши в Беларусь, следуя через пункт таможенного оформления "Варшавский мост". Наркотик, спрятанный в ручной клади, обнаружили сотрудники Брестской таможни.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 31 июля. В Бресте гражданка России осуждена на три года лишения свободы за провоз марихуаны через белорусскую границу. Такое решение принял 31 июля суд...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сучасны крэатыў і камсамольская загартоўка: у Глускім раёне прайшоў турыстычны злёт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика