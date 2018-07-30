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В Гродно безбилетная боксерша избила контролера

31.07.2018 14:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 31 июля. Дело по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг) возбуждено в Гродно в отношении местной жительницы 1997 года рождения, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Как сказал заместитель начальника Ленинского РОВД Гродно Александр Мельников, инцидент произошел на одной из остановок общественного транспорта на бульваре Ленинского Комсомола в областном центре. Девушка 1997 года рождения при проверке не смогла предъявить оплату проезда, и у нее случился конфликт с контролером. Дошло до того, что девушка сбила 50-летнего мужчину с ног, повалила на землю и несколько раз ударила по телу. Позже выяснилось, что она ранее занималась тайским боксом.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 31 июля. Дело по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица,...
 
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