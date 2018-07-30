Чечерские моряки отметили День военно-морского флота

В последнее воскресенье июля Российская Федерация традиционно, широко и масштабно отмечает профессиональный праздник – День военно-морского флота.



Однако и в странах бывшего Советского Союза к этому воспеванию мужской силы, доблести и отваги бывшие моряки относятся с трепетом, не упускают возможности встретиться вместе, чтобы вспомнить кипучую молодость и службу на флоте. В нашем районе также живет и поддерживается эта добрая традиция. В минувшее воскресенье на мемориальном комплексе воинской славы у памятника морякам Чечерщины состоялся торжественный митинг, где приняли участие подводники и те, кто ходил в плавание под белыми парусами. Возложение цветов, поднятие флага, троекратное ура и слова поздравлений – так началось для них это воскресное утро. На сей раз мероприятие носило несколько волнительный и знаковый характер – в честь 25-летия образования Белорусского союза военных моряков девять чечерян получили юбилейные медали, которые вручил сослуживцам старший мичман в отставке Виктор Марченко. Сам же Виктор Владимирович был награжден данным знаком отличия на аналогичном праздничном торжестве, состоявшемся в Гомеле. Среди награжденных – главный корабельный старшина Владимир Лашкин, проходивший службу на Балтийском море в 1979-1982 годах. «Трудно передать чувства и эмоции, духовный подъем, охватывающий тебя в такие редкие трогательные минуты, – говорит мужчина. – В памяти всплывают лица товарищей, с кем спал в одном кубрике на соседних койках, перед глазами проносятся самые красочные картины того времени: сутки под водой, погружение на глубину до 150 метров, тревожные подъемы, незабываемые встречи. Помню, нашу субмарину как-то раз посетил известный артист Георгий Вицин. У меня сохранилось даже его фото в бескозырке, которую я ему подарил…». С вдохновением рассказывая о том случае, Владимир тут же развернул страницы старого альбома. Затем еще кто-то принес свой армейский архив, и начался просмотр с комментариями.

…Праздничный кортеж по городу: флаг над крышей автомобиля, бескозырка – наружу и знакомая мелодия военных моряков из динамика легковушки. Так начинался этот день утверждения и чествования воинской отваги. И у доброго начала будет продолжение. По словам Виктора Марченко, в районе планируется создать первичную организацию ОО «Белорусский союз военных моряков». В связи с этим всех, кто служил в ВМФ, просьба дать о себе знать по телефонам 8 -029- 44-714-92-93 или 8 -029- 44- 712-56-58.



































Валентина ПРАНКЕВИЧ.