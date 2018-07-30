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На Чечерщине прошли соревнование по рыбной ловле с берега

31.07.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Во второе воскресенье июля в странах СНГ отмечается утвержденный Указом Президиума Верховного Совета СССР в мае 1965 года День рыбака.

На Чечерщине прошли соревнование по рыбной ловле с берега
Этот профессиональный праздник по большей части отмечается там, где широко развито рыболовство. У нас же он в своей основе представляет встречу любителей рыбной ловли в виде отдыха, или конкурса у воды. На Чечерщине традиционно данная тема ознаменуется соревнованиями среди тех, кто не прочь посидеть с удочкой на бережке. В этом году состязания рыболовов-любителей, организованные отделом образования, спорта и туризма, собрали 20 участников на берегу Сожа  в районе так называемого в народе Печища.

На Чечерщине прошли соревнование по рыбной ловле с берега
Хоть перед этим ночью шел проливной дождь, конкурс все же состоялся. Вооружившись снастями, получив порядковый номер и ознакомившись с условиями лова, мужчины со спиннингами замерли у воды. Несколько часов они испытывали удачу и подсекали попавшуюся на крючок добычу. В итоге щука весом один килограмм 563 граммов, угодившая на наживку Дмитрия Мокрецова, принесла ему победу. На втором месте Илья Рыкунов, а третьим вышел в число удачливых везунчиков гомельчанин Тимофей Шетов. В конце встречи, после торжественного награждения, всем предлагалось попробовать рыбацкой ухи на свежем воздухе.
На соревнованиях также  присутствовали блогеры гомельской группы «Рыбачок».
Сергей ПРАНКЕВИЧ.

 
 
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Во второе воскресенье июля в странах СНГ отмечается утвержденный Указом Президиума Верховного Совета СССР в мае 1965 года День рыбака. Этот профессиональный...
 
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