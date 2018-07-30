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На Чечерщине прошли соревнование по рыбной ловле с берега
31.07.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Во второе воскресенье июля в странах СНГ отмечается утвержденный Указом Президиума Верховного Совета СССР в мае 1965 года День рыбака.
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Во второе воскресенье июля в странах СНГ отмечается утвержденный Указом Президиума Верховного Совета СССР в мае 1965 года День рыбака. Этот профессиональный...
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