На Чечерщине прошли соревнование по рыбной ловле с берега

Во второе воскресенье июля в странах СНГ отмечается утвержденный Указом Президиума Верховного Совета СССР в мае 1965 года День рыбака.



Этот профессиональный праздник по большей части отмечается там, где широко развито рыболовство. У нас же он в своей основе представляет встречу любителей рыбной ловли в виде отдыха, или конкурса у воды. На Чечерщине традиционно данная тема ознаменуется соревнованиями среди тех, кто не прочь посидеть с удочкой на бережке. В этом году состязания рыболовов-любителей, организованные отделом образования, спорта и туризма, собрали 20 участников на берегу Сожа в районе так называемого в народе Печища.





Хоть перед этим ночью шел проливной дождь, конкурс все же состоялся. Вооружившись снастями, получив порядковый номер и ознакомившись с условиями лова, мужчины со спиннингами замерли у воды. Несколько часов они испытывали удачу и подсекали попавшуюся на крючок добычу. В итоге щука весом один килограмм 563 граммов, угодившая на наживку Дмитрия Мокрецова, принесла ему победу. На втором месте Илья Рыкунов, а третьим вышел в число удачливых везунчиков гомельчанин Тимофей Шетов. В конце встречи, после торжественного награждения, всем предлагалось попробовать рыбацкой ухи на свежем воздухе.

На соревнованиях также присутствовали блогеры гомельской группы «Рыбачок».

Сергей ПРАНКЕВИЧ.