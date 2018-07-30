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Лучший результат при поступлении в ГГУ показала выпускница СШ №12, набравшая 377 баллов

31.07.2018 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
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«Удача улыбается подготовленным!», — убеждена Алина Куценко — выпускница гомельской средней школы № 12. На вступительных испытаниях она набрала 377 баллов — лучший показатель среди будущих студентов Гомеля, — сообщается на сайте ГГУ им. Ф. Скорины.


Высокие баллы не стали сюрпризом для золотой медалистки. Понимала: чтобы поступить в ГГУ имени Ф. Скорины на популярную специальность «АСОИ», нужно сдать каждый предмет как минимум на 90.

Планы почти оправдались — балл школьного аттестата — 99, по математике 96, по белорусскому языку 93, только по физике немного не дотянула — набрала 89 баллов.

— Подготовка к централизованному тестированию заняла у меня целый год, дважды пробовала свои силы в репетиционном тестировании, проходила дополнительные тесты на сайте РИКЗ. Самое важное — не дать волнению ни единого шанса и не наделать глупых ошибок. Я знала, как правильно заполнять бланк, как грамотно распределять время на ответы, а главное, заранее настраивалась на достойный результат.

Об успешной подготовке программистов в ГГУ девушка была наслышана заранее, а потому вопрос «куда поступать?» не вызвал сомнений.

— Многие уезжают в Минск, но мне комфортнее жить и учиться в родном городе, — считает девушка. — Здесь есть личное пространство, родители и друзья. Думаю, и работа достойная найдется, ведь место красит человек.

С азами будущей профессии девушка уже знакома, еще в школе начала тренироваться в написании несложных компьютерных программ.

— Мне бы хотелось создать что-то полезное для людей, ведь информационные технологии делают жизнь проще и удобнее. Мечтаю получить и зарубежный опыт, а после применить свои знания у себя на родине.

Пока Алина строит смелые планы на будущее, ее родители искренне радуются настоящему. В сфере информационных технологий в семье ранее никто не работал, отец и мать — инженеры-технологи. Успеха единственная дочь привыкла добиваться сама, а значит, впереди еще немало поводов для гордости.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Высокие баллы не стали сюрпризом для золотой медалистки. Понимала: чтобы поступить в ГГУ имени Ф. Скорины на популярную специальность "АСОИ", нужно сдать каждый...
 
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