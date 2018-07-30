|
Лучший результат при поступлении в ГГУ показала выпускница СШ №12, набравшая 377 баллов
31.07.2018 15:50 — Новости Общества | Tut.by
«Удача улыбается подготовленным!», — убеждена Алина Куценко — выпускница гомельской средней школы № 12. На вступительных испытаниях она набрала 377 баллов — лучший показатель среди будущих студентов Гомеля, —
Высокие баллы не стали сюрпризом для золотой медалистки. Понимала: чтобы поступить в ГГУ имени Ф. Скорины на популярную специальность «АСОИ», нужно сдать каждый предмет как минимум на 90.
Планы почти оправдались — балл школьного аттестата — 99, по математике 96, по белорусскому языку 93, только по физике немного не дотянула — набрала 89 баллов.
— Подготовка к централизованному тестированию заняла у меня целый год, дважды пробовала свои силы в репетиционном тестировании, проходила дополнительные тесты на сайте РИКЗ. Самое важное — не дать волнению ни единого шанса и не наделать глупых ошибок. Я знала, как правильно заполнять бланк, как грамотно распределять время на ответы, а главное, заранее настраивалась на достойный результат.
Об успешной подготовке программистов в ГГУ девушка была наслышана заранее, а потому вопрос «куда поступать?» не вызвал сомнений.
— Многие уезжают в Минск, но мне комфортнее жить и учиться в родном городе, — считает девушка. — Здесь есть личное пространство, родители и друзья. Думаю, и работа достойная найдется, ведь место красит человек.
С азами будущей профессии девушка уже знакома, еще в школе начала тренироваться в написании несложных компьютерных программ.
— Мне бы хотелось создать что-то полезное для людей, ведь информационные технологии делают жизнь проще и удобнее. Мечтаю получить и зарубежный опыт, а после применить свои знания у себя на родине.
Пока Алина строит смелые планы на будущее, ее родители искренне радуются настоящему. В сфере информационных технологий в семье ранее никто не работал, отец и мать — инженеры-технологи. Успеха единственная дочь привыкла добиваться сама, а значит, впереди еще немало поводов для гордости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высокие баллы не стали сюрпризом для золотой медалистки. Понимала: чтобы поступить в ГГУ имени Ф. Скорины на популярную специальность "АСОИ", нужно сдать каждый...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)