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Поможем собраться в школу!

31.07.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Поможем собраться в школу!

Благотворительный фонд «Дать надежду» в преддверии Дня знаний проводит благотворительную акцию «Помоги собраться в школу!» Помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, могут оказать как предприятия, организации, учреждения, так и отдельные граждане.
Получатели акции – дети, воспитывающиеся в приемных семьях, в семьях безработных родителей, в семьях опекунов, в многодетных семьях, проживающие в неблагополучных семьях; когда родители – инвалиды, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей.
Оказать помощь можно коллективным сбором денежных средств на расчётный счёт: BY74POIS30150046954101933001 в ОАО «Паритетбанк», г. Минск, получатель: фонд «Дать надежду», УНП 790613339, код банка POISBY2X, либо в индивидуальном порядке или коллективом через платёжную систему ЕРИП (номер услуги 7449356).
Также вы можете совершить телефонный звонок на благотворительную линию со стационарного телефона по номеру 8-902-215-01-01 (стоимость пожертвования 3 рубля). Данная услуга доступна со стационарного телефона.
Не останемся безучастными и окажем помощь, чтобы собрать детей в школу!

 
Теги: Минск
 
 
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Благотворительный фонд «Дать надежду» в преддверии Дня знаний проводит благотворительную акцию «Помоги собраться в школу!» Помощь детям, находящимся в трудной
 
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