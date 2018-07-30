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Зарплаты в Беларуси растут вдвое быстрее производительности труда

31.07.2018 16:24 — Новости Общества | БДГ  
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Управление экономического анализа Главного управления монетарной политики и экономического анализа НББ подготовило обозрение по основным тенденциям в экономике и денежно-кредитной сфере Беларуси.

Исходя из объемного документа, опубликованного на сайте регулятора, в январе-мае текущего года в стране наблюдался рост ВВП (+4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года),  промышленного производства (в сопоставимых ценах оно увеличилось на 8,3%), производства продукции сельского хозяйства (+3%), но снизился ввод в эксплуатацию жилья  (на 7,1%).

Реальная заработная плата в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 13,4%, производительность труда, рассчитанная по ВВП, увеличилась на 5,2%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-апреле этого по сравнению с январем-апрелем минувшего увеличились на 7,4% (годом ранее они снизились на 1,5%). 

Численность занятых в экономике в апреле составила 4 336,5 тыс. человек, что на 0,4 процента меньше, чем в апреле 2017 г.  Организациями (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в апреле 2018 г. было принято на работу 49,8 тыс. человек (1,7% среднемесячной численности). Уволено по различным причинам 64,1 тыс. человек (2,2 % среднемесячной численности). 

Численность безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите, на конец мая 2018 г. составила 19,8 тыс. человек, что на 47,1% меньше, чем на конец мая 2017 г., и на 8,9% меньше, чем на конец апреля 2018 г. Уровень зарегистрированной безработицы на конец мая 2018 г. составил 0,5% от численности рабочей силы (на конец мая 2017 г. - 0,9%). 

Напомним, что ранее в НББ отмечали: слишком быстрый и экономически необоснованный рост заработной платы раскручивает инфляционный маховик и по-прежнему вызывает у регулятора некоторое напряжение. Кроме того, зарплаты в стране растут в отрыве от производительности труда.

 

 
 
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Управление экономического анализа Главного управления монетарной политики и экономического анализа НББ подготовило обозрение по основным тенденциям в...
 
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