День белорусской письменности в этом году пройдет 2 сентября в г. Иваново Брестской области

На ивановской земле вовсю идет подготовка к празднику. Центральные улицы райцентра и значимые объекты преображаются не по дням, а по часам.

Тема благоустройства города, как и предстоящего праздника, активно обсуждается жителями Иваново. Наблюдая, как меняется райцентр, многие выдвигают различные версии о будущем облике того или иного объекта, что-то предполагают, а то и домысливают. С целью донести информацию до населения журналист «Яновского края» встретилась с директором унитарного предприятия «УКС Ивановского района» Валерием Романовичем Грудовиком, который рассказал о проводимых работах, показал эскизы и макеты реконструируемых объектов. Но, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

В центре города ведутся работы на улице 17 Сентября. Для того чтобы эта улица стала еще одним украшением города, из республиканского дорожного фонда на ее благоустройство выделено 350 тысяч рублей. Участок дороги от улицы Первомайской до улицы Советской будет пешеходным, его украсят малые архитектурные формы, будут размещены скамейки и фонари.

Между библиотекой и магазином «Детский мир» расположится игровая площадка для детей. Мамы со своими чадами смогут комфортно отдохнуть в центре города. Ну не здорово ли?

Еще один объект, подвергнутый реконструкции, – участок улицы Советской напротив школы №4 и отделения «Беларусбанка». Источник финансирования тот же, сумма – 50 тысяч рублей. Здесь обустроена автомобильная стоянка, напротив школы заработает кнопочный светофор.





Излюбленное место отдыха горожан – парк Победы. Это также один из объектов, который будет задействован во время проведения праздника. На его реконструкцию из местного бюджета вы делен один миллион рублей. От кафе «Галактика» до парка будет устроено дорожное покрытие с тротуаром. В парке появятся две детские площадки для детей младшего и среднего возраста. Для любителей пеших прогулок – около километра новых тротуаров, для велосипедистов – велосипедная дорожка протяженностью 2,1 км по периметру парка. Облагородят строители и центральный вход. Темно в парке не будет, поскольку здесь сделают наружное освещение на протяжении всех дорожек, вдоль которых также расположатся уютные скамейки для отдыха. Из спортивных объектов на территории парка будет обустроено футбольное мини-поле. По информации директора управления капитального строительства, по проекту должны быть еще три спортивные площадки: баскетбольная, волейбольная, а также площадка для силовых упражнений. Поскольку реализация данных идей требует дополнительных финансовых вложений, то проект на время отложен.

– Что касается сроков завершения работ, то это 15–20 августа. Работают на объектах ивановские ДРСУ-139 и ПМК-12. Иногородние организации пока не приглашаем. Общая численность задействованных людей на объектах – порядка 50 человек, но это только на благоустройстве. Кроме этого, ведутся ремонтные работы библиотек города и школы искусств на ул. 17 Сентября, – добавляет в ходе беседы В.Р. Грудовик.

Совсем скоро ивановцы увидят благоустроенный, красивый город и, надеемся, бережно будут относиться к сотворенному комфорту и уюту.

Анастасия САМЧЕНКО, г. Иваново.

Фото автора.