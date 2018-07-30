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ОГАИ Березовского РОВД: пьяным не место за рулем

31.07.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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Особое внимание сотрудниками милиции общественной безопасности Березовского РОВД уделяется выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также пешеходам, велосипедистам и возчикам гужевых повозок, не обозначенным светоотражающими элементами. По-прежнему основной причиной гибели людей на дорогах остаются наезды на пешеходов, которые не обозначили себя светоотражающими элементами в темное время суток. Следует помнить, что вне населенных пунктов пешеходы должны двигаться по краю проезжей части навстречу движущимся транспортным средствам.

Управление транспортом в нетрезвом состоянии – это грубейшее нарушение и реальная предпосылка к совершению дорожно-транспортного происшествия. Все задержанные за рулем в состоянии опьянения лишаются права управления, а совершение аварии с пострадавшими – это возможность попасть на скамью подсудимых. Нужно помнить, что для дорожного движения безопасных доз алкоголя нет.

Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, передача управления такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. За нарушение правил дорожного движения пешеходом, велосипедистом либо лицом, управляющим гужевым транспортным средством или участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, но находящимся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 базовых величин.

Отдел ГАИ Березовского РОВД напоминает, что все участники дорожного движения: пешеходы, велосипедисты, возчики гужевого транспорта – при нахождении на проезжей части дороги в темное время суток должны обозначить себя светоотражающими элементами. А о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, нахождения на проезжей части и вблизи нее нетрезвых пешеходов и велосипедистов, не обозначенных световозвращающими элементами и создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения, просьба сообщать по телефону 102. Не будьте равнодушными и этим вы спасете не одну жизнь.

Виктор ШИМАНИЦА, начальник ОГАИ Березовского РОВД. 

 
 
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Управление транспортом в нетрезвом состоянии – это грубейшее нарушение и реальная предпосылка к совершению дорожно-транспортного происшествия. Все задержанные...
 
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