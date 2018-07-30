Вопросы по профилактике правонарушений можно будет задать с 15:00 до 16:00 по телефону: (8-017) 229-09-09.
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Состоится «Прямая линия»
31.07.2018 — Новости Общества | Единство
Вопросы по профилактике правонарушений можно будет задать с 15:00 до 16:00 по телефону: (8-017) 229-09-09.
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«Прямая телефонная линия» с начальником УВД Минского облисполкома генерал-майором милиции А.А. Ковальчуком состоится 1 августа.
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