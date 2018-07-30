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Вярнуліся з узнагародамі

31.07.2018 — Новости Общества | Единство  
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Команды состязались в экспериментальном и теоретическом турах.В составе сборной команды Беларуси выступали учащиеся гимназии №1 г.Борисова Евгений Дедков и гимназии №3 г.Борисова Кирам Аль-Харба.

Учитель физики государственного учреждения образования «Гимназия № 1 г.Борисова» Евгений Евгеньевич Волынец и учитель физики государственного учреждения образования «Гимназия № 3 г.Борисова» Сергей Викторович Сакович– педагоги юных интеллектуалов.

Зажечь у ребят искренний интерес к предмету, науке и дать возможность им реализовать себя–задача учителя. И Евгений Евгеньевич Волынец, и Сергей Викторович Сакович с этим достойно справились.

Евгений Дедков завоевал серебряную медаль, а Кирам Аль-Харба удостоен похвального отзыва.   

http://www.borisov.gov.by

 
 
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«Гордись, Беларусь! Серебряная медаль по физике у гимназиста из 1 гимназии г.Борисова», – слова учителя, педагога Евгения Евгеньевича Волынца. 28 июля в городе...
 
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