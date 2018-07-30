ГАИ: тревожная сводка

29 июля около 14.20 на 7 км вблизи д. Околица Минского района, минчанин, двигаясь на автомобиле Volkswagen Passat, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Skoda Yeti под управлением 71-летнего водителя. Водитель автомобиля Skoda погиб на месте аварии, женщина, 1948 г.р., которая находилась на заднем сидении в автомобиле Skoda, скончалась при доставлении в больницу. Водитель автомобиля Volkswagen Passat с многочисленными травмами госпитализирован. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь.

29 июля около 16.00 в д. Мацевичи Вилейского района водитель, не имея права управления транспортным средством, управляя мотоциклом, неправильно выбрал скорость движения и на закруглении дороги влево, не справился с управлением мотоцикла, съехал в кювет, где совершил наезд на придорожное дерево. Водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений погиб на месте ДТП. Водитель был без мотошлема.

Уважаемые водители, будьте внимательными за рулем, особенно в жаркую погоду! При движении соблюдайте скоростной режим и дистанцию, ни в коем случае не отвлекайтесь и заранее обдумывайте каждый маневр!

Ирина Сапунова УГАИ УВД Минского облисполком