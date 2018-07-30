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Встречи руководства района с трудовыми коллективами прошли 31 июля
31.07.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Уже традиционными стали встречи руководства Сморгонского района перед населением по месту жительства и трудовыми коллективами района. Цель таких встреч – информирование населения о работе местных органов госуправления и состоянии дел в районе и области, а также предпринимаемых мерах по разрешению проблемных вопросов, беспокоящих население.
Во вторник, 31 июля, прошла встреча заместителя председателя райисполкома Александра Божидая с трудовым коллективом Сморгонского бюро по государственной регистрации и земельному кадастру.
С работниками отдела ЗАГС Сморгонского райисполкома встретился председатель районного Совета депутатов Иван Романович. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития района, строительства новых предприятий. Был затронут вопрос устранения в гарантийный срок Сморгонским УКСом строительных дефектов, выявленных во время эксплуатации здания ЗАГС.
Алина ЯСЮКАЙТИС.
Фото автора и Владимира ЯНЧЕНЮКА.
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Уже традиционными стали встречи руководства Сморгонского района перед населением по месту жительства и трудовыми коллективами района. Цель таких встреч –...
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