Встречи руководства района с трудовыми коллективами прошли 31 июля

Уже традиционными стали встречи руководства Сморгонского района перед населением по месту жительства и трудовыми коллективами района. Цель таких встреч – информирование населения о работе местных органов госуправления и состоянии дел в районе и области, а также предпринимаемых мерах по разрешению проблемных вопросов, беспокоящих население.

Во вторник, 31 июля, прошла встреча заместителя председателя райисполкома Александра Божидая с трудовым коллективом Сморгонского бюро по государственной регистрации и земельному кадастру.





С работниками отдела ЗАГС Сморгонского райисполкома встретился председатель районного Совета депутатов Иван Романович. В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития района, строительства новых предприятий. Был затронут вопрос устранения в гарантийный срок Сморгонским УКСом строительных дефектов, выявленных во время эксплуатации здания ЗАГС.







Алина ЯСЮКАЙТИС.

Фото автора и Владимира ЯНЧЕНЮКА.