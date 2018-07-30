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В Жодино судят дерзкого преступника, сбежавшего с оружием девять лет назад из из местного суда

31.07.2018 20:02 — Новости Общества | Tut.by  
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31 июля в суде Жодино начался процесс по делу Сергея Богдашова, обвиняемого в хищении огнестрельного оружия, побеге из исправительного учреждения, умышленном причиненим тяжкого телесного повреждения сотруднику милиции и краже в особо крупном размере, пишут Naviny.by.


Фото с сайта belgazeta.by

Уроженец Могилевской области Сергей Богдашов 1978 года рождения 29 мая 2009 года, находясь в камере изолятора временного содержания для следственно арестованных в здании суда Жодино, куда был доставлен в качестве обвиняемого на судебное заседание по уголовному делу, избил начальника изолятора, причинил ему тяжкие телесные повреждения, завладел табельным оружием и совершил побег из-под стражи.

В Смолевичском районе Богдашов угнал Cadillac, на котором уехал в Россию. До этого он промышлял кражами ювелирных изделий, аппаратуры и инструмента из коттеджей, а также угоном дорогих иномарок, за что и был осужден.

Сотрудникам милиции Богдашов признался: при совершении преступлений им управлял «некий спортивный азарт»ему нравилось красть в условиях повышенного риска. Угонять машины, просто соединяя провода, не интересно, заявлял Богдашов, другое дело — забраться в богатый дом, когда хозяева спят, найти место, где лежат деньги, документы, ключи от автомобиля.

Занимаясь преступной деятельностью, Богдашов столкнулся с тем, что мало кто запирает дома и гаражи на ночь. Так, в Узденском районе из четырех обследованных гаражей преступник свободно зашел в три.

Вор успешно «гастролировал» по Минской и Витебской областям, но, несмотря на патологическое везение и осторожность (работал в перчатках, обувь после каждой кражи менял), кольцо вокруг него сжималось. За несколько месяцев до задержания Богдашов был зафиксирован камерой наружного наблюдения в Узде, когда снимал из банкомата деньги по украденной карточке.

Его задержали в сентябре 2008 года, на тот момент Богдашов подозревался более чем в десяти кражах. Впоследствии оказалось, что их, только доказанных следствием, около полусотни. Причиненный ущерб за неполные три года (2006-2008) составил почти миллиард недономинированных рублей.

После побега Богдашова из жодинского суда было установлено, что в Псковской области РФ он совершил серию краж из элитных домов, а в октябре 2009-го попал в поле зрения правоохранителей в Сестрорецке (Ленинградская область). При задержании ему удалось уйти.

Задержали Богдашова, объявленного в международный розыск по линии Интерпола, лишь в июле 2014 года в Подмосковье. В этом правоохранительным органам помог обычный забор, за который, уходя от преследования, зацепился преступник. Сильно поврежденную при этом ногу позже пришлось ампутировать.

В сентябре 2009 года судом Борисовского района осужден по ч. 1 ст. 428 УК (служебная халатность) начальник изолятора временного содержания, который конвоировал Богдашова. Начальнику ИВС было назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

 
 
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В 2009 году он избил начальника изолятора, причинил ему тяжкие телесные повреждения, завладел табельным оружием и совершил побег из-под стражи.
 
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