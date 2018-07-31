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"Гендерно-небинарного, небелого человека с американским паспортом" не впустили в Беларусь
31.07.2018 23:24 — Новости Общества | Tut.by
1 августа в Минске должно было состояться выступление Алок Вейд-Мэнон Femme In Public, но мероприятие пройдет без участия этого человека. Его не впустили в Беларусь, сообщают организаторы в
«Алок — это гендерно-небинарный, небелый человек с американским паспортом», — описывают организаторы Вейд-Мэнон.
«Алок не пропустили через границу Беларуси. Сослались на ст. 30 Закона Беларуси «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства», — сообщила ЛГБТ-активистка Виктория Биран.
Ст. 30 Закона Беларуси «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства» включает в себя перечень причин для отказа во въезде в Беларусь. Среди них — нарушение таможенных правил, если иностранец объявлен персоной нон грата, а также — если «пребывание иностранца в Республике Беларусь противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц».
Рейс из Амстердама с Алок Вейд-Мэнон прибыл в Национальный аэропорт «Минск» в 15.00 31 июля. В связи с тем, что в Беларусь Вейд-Мэнон не впустили, то Алок пробудет в аэропорту до 9.30 среды — до следующего рейса Минск — Амстердам.
Организаторы также связались с посольством США в Беларуси, в дипмиссии им сообщили, что считают это «обычной процедурой», и говорят, что «ничего не могут сделать».
«Нам печально видеть, что пограничники вместо таких белорусских ценностей, как гостеприимство и толерантность, продемонстрировали всему миру трансфобию и расизм», — отметили организаторы мероприятия.
Напомним, 24 июля Александр Лукашенко
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Рейс из Амстердама с Алок Вейд-Мэнон прибыл в Национальный аэропорт "Минск" в 15.00 31 июля. В связи с тем, что в Беларусь Вейд-Мэнон не впустили, то Алок пробудет в...
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