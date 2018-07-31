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"Гендерно-небинарного, небелого человека с американским паспортом" не впустили в Беларусь

31.07.2018 23:24 — Новости Общества | Tut.by  
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1 августа в Минске должно было состояться выступление Алок Вейд-Мэнон Femme In Public, но мероприятие пройдет без участия этого человека. Его не впустили в Беларусь, сообщают организаторы в Facebook.


«Алок — это гендерно-небинарный, небелый человек с американским паспортом», — описывают организаторы Вейд-Мэнон.

«Алок не пропустили через границу Беларуси. Сослались на ст. 30 Закона Беларуси «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства», — сообщила ЛГБТ-активистка Виктория Биран.

Ст. 30 Закона Беларуси «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства» включает в себя перечень причин для отказа во въезде в Беларусь. Среди них — нарушение таможенных правил, если иностранец объявлен персоной нон грата, а также — если «пребывание иностранца в Республике Беларусь противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц».

Рейс из Амстердама с Алок Вейд-Мэнон прибыл в Национальный аэропорт «Минск» в 15.00 31 июля. В связи с тем, что в Беларусь Вейд-Мэнон не впустили, то Алок пробудет в аэропорту до 9.30 среды — до следующего рейса Минск — Амстердам.

Организаторы также связались с посольством США в Беларуси, в дипмиссии им сообщили, что считают это «обычной процедурой», и говорят, что «ничего не могут сделать».

«Нам печально видеть, что пограничники вместо таких белорусских ценностей, как гостеприимство и толерантность, продемонстрировали всему миру трансфобию и расизм», — отметили организаторы мероприятия.

Напомним, 24 июля Александр Лукашенко подписал указ об увеличении безвизового режима для граждан 80 стран до 30 дней при условии прилета в Национальный аэропорт «Минск» и вылета тем же путем.

Справка TUT.BY

Небинарные люди не вписываются в общепринятую систему двух полов. В такой системе запрещено гендерное выражение, не совпадающее со стандартными представлениями о мужском и женском. Общий термин «небинарность» включает и других людей, которые идентифицируют себя как агендеры или гендерлесс (отрицают гендерную идентичность), андрогины (балансируют на грани между мужским и женским), бигендеры (ощущают себя то в женском, то в мужском поле), гендерфлюиды («плавают» между всеми возможными гендерами). Большинство небинарных людей предпочитают называть себя «они».

 
Теги: Минск
 
 
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Рейс из Амстердама с Алок Вейд-Мэнон прибыл в Национальный аэропорт "Минск" в 15.00 31 июля. В связи с тем, что в Беларусь Вейд-Мэнон не впустили, то Алок пробудет в...
 
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