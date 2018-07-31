ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси с 1 августа увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты

01.08.2018 07:05 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси с 1 августа увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты
Фото из архива

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 августа в Беларуси повышаются пенсии, а также увеличиваются размеры различных видов пособий и социальных выплат и доплат - по президентскому указу, в связи с ростом БПМ и среднемесячной зарплаты, сообщает БЕЛТА.

С 1 августа по 31 октября в расчете на месяц бюджет прожиточного минимума установлен в размере Br213,67. Для трудоспособного населения БПМ равняется Br236,98, пенсионеров - Br162,58, студентов - Br206,89, детей в возрасте до 3 лет - Br135,93, детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br188,95, детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br231,32.

Также в Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава. Они будут действовать по 31 октября 2018 года. Так, минимальный потребительский бюджет для трудоспособного населения составит Br445,83, пенсионеров - Br349,22, студентов - Br328,10, детей в возрасте до 3 лет - Br279,56, детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br367,48, детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br377,43, на одного члена семьи из четырех человек - Br346,95, молодой семьи из трех человек - Br377,31.

В соответствии с указом №278 "О повышении пенсий", с 1 августа устанавливаются следующие размеры пенсий: средний размер пенсии - Br364,2 (рост на Br33,02); средний размер пенсии по возрасту - Br374,33 (на Br33,8). Предыдущий перерасчет трудовых пенсий производился в мае 2018 года.

В связи с ростом БПМ будут перерасчитаны: минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки к пенсиям; повышения отдельным категориям пенсионеров; доплаты получателям в возрасте 75 лет и старше, которые обслуживаются в органах по труду, занятости и социальной защите.

Минимальный размер пенсии по возрасту в августе-октябре составит Br207,43 (с учетом доплаты).

Социальные пенсии разным категориям людей с инвалидностью варьируются от Br160,25 до Br235,04. А получателям социальных пенсий среди мужчин в возрасте старше 65 лет, женщин - старше 60 будут выплачивать Br106,84.

Надбавки к пенсиям вырастут до Br26,71 и Br53,42 (для различных категорий), доплаты неработающим пенсионерам старше 75 лет составят Br40,07, старше 80 лет - Br53,42. Повышения пенсий различным категориям составят от Br21,37 (донорам, награжденным нагрудным знаком "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь", знаком почета "Почетный донор Республики Беларусь", знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор Общества Красного Креста БССР", по достижении общеустановленного пенсионного возраста) до Br267,1 (Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденами Отечества трех степеней, орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней).

В связи с увеличением среднемесячной зарплаты вырастут пособия, которые выплачивают родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. На первого ребенка размер пособия составит Br329,04 (рост на Br17,01); на второго и последующих детей - Br376,04 (на Br19,44); на ребенка-инвалида - Br423,05 (на Br21,87). Новый размер пособий будет действовать до 1 февраля 2019 года.

Рост БПМ в среднем на душу населения влечет увеличение размера пособий на детей: при рождении ребенка (первого ребенка - 10 БПМ, второго и последующих детей - 14 БПМ); по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1 БПМ); на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (0,5 БПМ), на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ). Кроме того, больше станет размер пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.

Кроме того, изменение размера БПМ повлияло на расчет средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате. Теперь наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br355,47.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 августа в Беларуси повышаются пенсии, а также увеличиваются размеры различных видов пособий и социальных выплат и доплат - по...
 
Новости дня
Новости общества
 
Картина дня: отмена обязательной продажи валютной выручки, итоги I полугодия в экономике и лучшие фото июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика