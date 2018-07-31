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Картина дня: отмена обязательной продажи валютной выручки, итоги I полугодия в экономике и лучшие фото июля
01.08.2018 07:00 — Новости Общества | БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 31 июля
С предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки. В целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты".
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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О концепции проекта закона "О противодействии домашнему насилию" (представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 11.00.
В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Рациональное лесопользование в Республике Беларусь: заготовка и использование древесных ресурсов. Вопросы экспорта лесопродукции".
Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин проведет прием граждан в Совете Министров. Личный прием проводится с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны 8(017) 222-65-09, 222-63-69.
Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний пройдут в магазинах и торговых центрах Минска. Минчане смогут измерить артериальное давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, им будут представлены видеоролики, памятки, буклеты по тематике здорового образа жизни. Врачи проведут индивидуальные консультации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний.
Футболисты борисовского БАТЭ в Хельсинки проведут ответный матч 2-го круга квалификации Лиги чемпионов против финского ХИКа.
Белорусские теннисистки проведут очередные встречи на турнире в американском Сан-Хосе.
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В Республике Беларусь - День десантников и сил специальных операций.
95 лет назад родился Перес Шимон (д.Вишнево Воложинского р-на Минской обл.), политический и государственный деятель Израиля, нобелевский лауреат мира (1994). С 2007 г. - Президент государства Израиль. Умер в 2016 г.
115 лет назад родился Долин Борис Генрихович, российский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей советского научно-популярного кино о живой природе, народный артист РСФСР (1958). Особый вклад внес в создание научно-популярного кино для детей. С 1953 г. преподавал во ВГИКе, в 1958-76 гг. руководил мастерской режиссуры научно-популярного кино (с 1966 г. профессор). Организатор и в 1959-76 гг. художественный руководитель творческого объединения детских и юношеских фильмов "Центрнаучфильм", где руководил выпуском киножурнала "Хочу все знать". Лауреат Государственной премии СССР (1946, 1950) и РСФСР (1972). Умер в 1976 г.
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Картина дня: отмена обязательной продажи валютной выручки, итоги I полугодия в экономике и лучшие фото июля
ВЧЕРА Картина дня. 31 июля Читать далее на сайте БелТА
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