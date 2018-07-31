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"Хоть с соленым огурцом!" Как в Витебске делают экомороженое и почему его почти нельзя купить

01.08.2018 07:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Предприниматель из Витебска Игорь Ободовский производит необычное мороженое — с приставкой эко. В нем нет молока, сливок. Основные ингредиенты — фрукты и сироп. Внешне оно похоже на фруктовый лед. Но все же это мороженое. Лакомство популярно у любителей сладкого. Но стационарной точки, где можно купить экомороженое, в городе нет. «Віцебскі зялёны партал» поговорил с владельцем бизнеса о проблемах, с которыми ему приходится сталкиваться.


Фото: vk.com/club98649327

Этот небольшой фургончик одновременно — и морозильник, и передвижная кухня, и место торговли. Экомороженое в Витебске начали делать несколько лет назад. Но продают его в городе нечасто.

— «Фишка» мороженого в том, что оно целиком сделано из фруктов, туда добавляется только сахарный сироп. Никакой химии, консервантов. Нет в нем и молока. Значит, мороженое подходит тем, кто придерживается веганской диеты, — рассказывает Игорь Ободовский. — Технология приготовления продукта пришла из юго-восточной Азии, я подсмотрел ее у друзей в Москве. У них и купил франшизу.


Игорь Ободовский. Фото: личная страница Игоря Ободовского во «ВКонтакте»

Оборудование для производства мороженого придумали в Китае. Тумбочка-основа имеет принцип холодильника. Внутри находится охлаждающая поверхность, похожая на сковороду. Только сковорода — холодная. Температура на ее поверхности — -32 °C.

Аппарат по производству мороженого у всех предпринимателей одинаковый, но рецепт продукта у каждого свой. Есть варианты на молоке и сливках. Но Игорь остановился на безмолочном продукте. Этот рецепт владельцы бизнеса в Москве придумывали три месяца.

— Мы берем банан: он выступает вместо молока в качестве связывающей основы, — объясняет предприниматель. — Добавляем любой другой фрукт. Можно пробовать разные сочетания, хоть с соленым огурцом экспериментировать! Все перемешиваем блендером, добавляем сироп, выливаем на холодную сковородку, замораживаем. И получается такое мороженое.


Фото: vk.com/club98649327

Однако попробовать экомороженое без молока можно на редких мероприятиях. Например, во время «Славянского базара», на фесте крафтового пива BrovarDay. Недавно ребят приглашали в Минск на фестиваль «Про небо». Организаторы оплатили приезд фургона из Витебска с условием, что оговоренное количество порций приготовят для вип-гостей.

Если такие приглашения есть, значит, на продукцию есть спрос. Почему же тогда в Витебске экомороженое нужно в буквальном смысле «вычислять»: на каком мероприятии оно появится?

— Я начал дело не в самый выгодный момент, — поясняет Игорь Ободовский. — Работал в Москве, но на полноценную раскрутку не было времени. Приехал на родину, ездил по разным белорусским фестивалям. Но тогда выездные мероприятия в нашей стране были развиты мало, участников было немного — и такие выезды оказались нерентабельными. Через год снова поехал на работу в Москву. Вернулся, пробую начать снова.

Предприниматель признается, что с удовольствием открыл бы постоянную торговую точку.

— Но есть масса вопросов. Во-первых, даже если найти место на самой оживленной улице, это все равно будет нерентабельно. Во-вторых, нужно согласовать все с санстанцией. К сожалению, на сегодня — это негибкая структура, и малому бизнесу очень сложно играть по ее правилам. Законы должны выполнять, но, возможно, их стоит пересмотреть, чтобы сделать удобнее для разных форм предпринимательства.


Фото: vk.com/club98649327

Экомороженое — не единственный источник дохода для молодого предпринимателя. Основной бизнес Игоря — агроэкоусадьба, которую он открыл под Витебском вместе с братом. А свой фургончик молодой человек называет «занятием для души». Парни и девушки, обслуживающие холодильную установку на мероприятиях, работают практически на энтузиазме.

— Да, не все получилось так, как хотелось, — признает Игорь. — Но мы были первыми производителями такого мороженого в Беларуси. В Минске потом появились ребята, которые смогли открыть стационарную точку. Но мороженое у них другое.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Предприниматель из Витебска Игорь Ободовский производит необычное мороженое - с приставкой эко. В нем нет молока, сливок. Основные ингредиенты - фрукты и сироп....
 
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