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У истока Мухавца в Пружанах отмечена гибель рыбы

01.08.2018 07:13 — Новости Общества | Tut.by  
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У истока реки Мухавец в Пружанах отмечены факты гибели рыбы, сообщил БЕЛТА заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаил Маслобоев.

Видео: Сетка

Гибель рыбы, в частности, зафиксирована в месте слияния каналов Муха и Вец в городской черте. «В связи с обнаружением погибшей рыбы на место выехали представители районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и Кобринской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Для выявления возможных причин происшествия специалисты лаборатории аналитического контроля Минприроды отобрали пробы воды в каналах и реке, образцы изъятых особей мертвой рыбы отправлены на исследование. Ведется административный процесс», — рассказал Михаил Маслобоев.

По предварительным данным, во всех водоемах был пониженный уровень кислорода. Все другие показатели будут известны через несколько дней.

Ситуацию могли спровоцировать сильные дожди и попадание в водоемы органики с полей. В связи с этим в воде начались процессы гниения, которые в свою очередь способствуют повышенному потреблению кислорода. Среди версий происшествия также рассматривается результат производственной деятельности сельхозорганизаций.

 
 
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По предварительным данным, во всех водоемах был пониженный уровень кислорода.
 
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