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Урожай грибов, будущие зарплаты бюджетников и стоимость виз - все важное за вчера

01.08.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Ну, началось: грибы пошли! Да еще как пошли — житель Светлогорска вон целых 100 кило за дня насобирал. В общем, теперь одни будут эти грибы собирать и фотографировать, а другие - завидовать или возмущаться. Но в любом случае, настраиваемся на продуктивный день во всех смыслах и читаем подборку наших новостей.


ВАЖНОЕ

Есть хорошая новость для бюджетников: им обещают поднять зарплаты, в правительстве уже рассказали, когда это произойдет и сколько будут платить. Ну, а мы посмотрели, что творится с нашими заработками сейчас. И хоть в целом по стране они второй месяц растут, оказалось, что почти в каждом втором районе средние зарплаты, наоборот, упали.

Радостную новость день принес и реальному сектору экономики: в это сложно поверить, но в стране отменили обязательную продажу валютной выручки. Окончательно!

А еще мы узнали, что же там происходит с выдачей бывшего премьер-министра Кыргыстана Данияра Усенова, которого в Беларуси знают как Урицкого. Так вот выдать его наша Генпрокуратура отказалась и вот почему.

ПОПУЛЯРНОЕ

Ну кто из нас не мечтал работать в успешной компании. Вопрос лишь, как туда попасть. Специально для амбициозных белорусов, мы запускаем серию статей, в которых профессионалы покажут свои резюме и расскажут, что позволило им сравнительно быстро добиться карьерных успехов. Сегодня история начальника правового отдела из EPAM. Ее, кстати, не очень-то хотели брать на работу, когда узнавали о том, что не замужем.

Хотите драм и страстей: вот вам история семьи из Столбцов. Папа сам попросил поставить сына в СОП. Родители находятся в разводе, уже не живут вместе, но не могут договориться, как же будет проходить общение с 2-летним малышом. По версии папы, мама настраивает ребенка против него, «например, учит Никиту называть меня дядей». Вот отец и обратился к соцслужбам, мама же считает, что СОП — это «клеймо для ребенка». В общем, как бы там ни было, грустно это все.


Немного светской и криминальной хроники: российская модель и звезда Instagram, у которой 160 тысяч подписчиков, Мария Хрестина, получила 3 года за провоз марихуаны через белорусскую границу. На наркотическую тему высказался сегодня и Верховный суд: наказание за сбыт «отравы» смягчать не будут.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Были времени: как отпуск, так сразу билет на паровоз и на море. А сейчас многие и вовсе дорогу на вокзал забыли. Оказывается, белорусы за последние 17 лет стали в два раза реже путешествовать на поездах между странами, а самолетами — по меньшей мере в десять раз чаще. Покопались в цифрах и нашли много интересного о наших транспортных предпочтениях.

На самолеты мы пересели во многом потому, что визы получить стало проще и вариантов для путешествий больше. А вот станут ли визы дешевле? Об этом и многом другом поговорили с главой представительства Евросоюза в Минске Андреа Викторин.


Все новости вторника, 31 июля

Кстати, представьте себе, как бы вы поступили в такой ситуации: дождь, вы приходите на вокзал, а там все залито водой? Вот жители шведского городка Уппсала не растерялись, принесли надувные лодки и отдыхали на вокзале как самые настоящие курортники. Смотрите, как это было. Желаем и вам находить оригинальные решения любых проблем! Хорошего дня.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Ну, началось: грибы пошли! Да еще как пошли - житель Светлогорска вон целых 100 кило за дня насобирал. Так что настраиваемся на продуктивный день во всех...
 
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