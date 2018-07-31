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Урожай грибов, будущие зарплаты бюджетников и стоимость виз - все важное за вчера
01.08.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Ну, началось: грибы пошли! Да еще как пошли — житель Светлогорска вон
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Доброе утро! Ну, началось: грибы пошли! Да еще как пошли - житель Светлогорска вон целых 100 кило за дня насобирал. Так что настраиваемся на продуктивный день во всех...
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