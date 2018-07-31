На Гродненщине хлеборобы будут обедать на стульях и за столом

– В целом, система доставки в поле горячего питания и питьевой воды отлажена. Большинство сельхозпредприятий области удешевляют стоимость обедов для комбайнеров. Однако в ряде хозяйств работникам приходится обедать, сидя на корточках. Поэтому профсоюзы в прошлом году выступили с инициативой организовать комфортные места для питания хлеборобов. Данный вопрос поднимался на заседании облисполкома. В результате многое сделано, и эта работа продолжится. Там, где нет возможности, мы готовы оказать помощь, в том числе практическую и материальную, – рассказал председатель областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский.





Как сообщил председатель областного комитета профсоюза работников АПК Иван Олизарович, около 2/3 хозяйств Гродненщины обеспечены специальными столами, стульями, скамейками и переносными рукомойниками. Достойные условия для приема пищи организованы во всех хозяйствах Островецкого, Сморгонского и Ошмянского районов. Необходимая мебель здесь закуплена за счет профсоюзных средств. Ряды хозяйств на эти цели выделили собственные финансы. В целом, решить этот вопрос в области намерены в этом году.







Мониторинги соблюдения норм и правил охраны труда работников сельского хозяйства ведутся постоянно. Выявленные нарушения оперативно устраняются.





(+инфографика)