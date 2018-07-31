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На Гродненщине хлеборобы будут обедать на стульях и за столом
01.08.2018 — Новости Общества | Заря над Неманам
– В целом, система доставки в поле горячего питания и питьевой воды отлажена. Большинство сельхозпредприятий области удешевляют стоимость обедов для комбайнеров. Однако в ряде хозяйств работникам приходится обедать, сидя на корточках. Поэтому профсоюзы в прошлом году выступили с инициативой организовать комфортные места для питания хлеборобов. Данный вопрос поднимался на заседании облисполкома. В результате многое сделано, и эта работа продолжится. Там, где нет возможности, мы готовы оказать помощь, в том числе практическую и материальную, – рассказал председатель областного объединения профсоюзов Ромуальд Юровский.
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– В целом, система доставки в поле горячего питания и питьевой воды отлажена. Большинство сельхозпредприятий области удешевляют стоимость обедов для комбайнеров....
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