Убийство двухлетней девочки в Слуцке: обвинения предъявлены матери ребенка и ее сожителю

Завершено расследование уголовного дела об убийстве двухлетней девочки и покушении на убийство ее брата в Слуцке в январе 2018 года. Обвинения предъявлены матери девочки и ее 26-летнему сожителю, сообщает Следственный комитет .

Действия 26-летнего мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 14, п. п. 1, 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух заведомо малолетних лиц, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений), п. п. 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо малолетнего, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось ранее, информация о смерти ребенка с признаками криминального характера поступила в правоохранительные органы от медицинских работников, которые 29 января выбыли по вызову в один из домов в Слуцке. Девочка была обнаружена в тяжелом состоянии со следами побоев. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она умерла на месте происшествия.

По данным следствия, 26-летний сожитель матери погибшей, неадекватно реагируя на особенности детского поведения, из хулиганских побуждений нанес по различным частям тела девочки, в том числе в область жизненно-важных органов, не менее 190 ударов, а ее пятилетнему брату — не менее 50.

Кроме того, установлено, что 27-летняя мать, имея возможность сообщить в надлежащие учреждения о необходимости медицинской и иной помощи детям, а также своевременно пресечь противоправные действия сожителя, этого не сделала. Тем самым заведомо оставила без помощи детей, будучи обязанной о них заботиться.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее, напомним, сообщалось, что женщина была лишена родительских прав на остальных четверых детей.

К материалам уголовного дела приобщены результаты более 30 экспертиз, назначенных следователями с целью установления обстоятельств произошедшего и расширения доказательственной базы. В их числе заключения психолого-психиатрических, судебно-медицинских, судебно-генетических, медико-криминалистической экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ.

Стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой в отношении обвиняемого установлено, что в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, он мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Допрошены в качестве свидетелей более 100 человек: в их числе сотрудники служб и организаций, ответственных за обеспечение государственной защиты прав и законных интересов детей (сотрудники райисполкома, милиции, медицинские работники), родственники фигурантов, их соседи и знакомые. Использованы современные методы проведения следственных действий с малолетними детьми: братья и сестры погибшей были опрошены с применением видеозаписи педагогом-психологом в комнате для опросов несовершеннолетних.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.